Soddisfatto il coach: "Avanti così. La stanchezza? Non esiste». Ivanovic: "Bello il gioco semplice. Peccato per i palloni persi all’inizio»

Più forte degli avversari, della stanchezza, la Virtus vince e si prende la testa del campionato. Soddisfatto per la vittoria ma anche per la risposta della squadra coach Dusko Ivanovic "Sono contento è stata una bella vittoria, abbiamo giocato bene, in attacco e in difesa. Sottolineo però le 8 palle perse del primo tempo, per me il basket più bello è senza dubbio quello semplice".

Poi sempre serafico il coach montenegrino risponde alla domanda sulle fatiche accumulate dalla squadra dopo il doppio turno di Eurolega e la sfida con Cremona. "Semplice, la stanchezza non esiste". Tra i protagonisti della sfida Toko Shengelia top scorer bianconero con 15 punti. "Sapevamo che Cremona ha ottimi giocatori che sanno fare canestro, la partita poteva cambiare in ogni momento; da parte nostra serviva concentrazione e siamo stati solidi sia in difesa che in attacco. Il mio ritorno anche in campionato? Mi sento bene e poi è sempre un piacere giocare con i miei compagni e farlo davanti ai tifosi".

Altro protagonista Isaia Cordinier: "Era importante affrontare questa partita con la mentalità giusta dopo la lunga settimana di Eurolega. Dovevamo giocare e vincere con convinzione e lo abbiamo fatto. Shengelia? Il suo ritorno è un piacere per noi, è un giocatore importante, il suo talento lo si vede in campo".

Ma non c’è nemmeno il tempo di riposare per la Virtus che tornerà in campo giovedì in Eurolega, sempre alla Segafredo Arena, contro il Monaco.

