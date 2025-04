Virtus sfida Pistoia: vietato distrarsi per mantenere il primato in classifica

Vietato distrarsi. C’è Pistoia (palla a due alle 19,30), ultima in classifica, per una Virtus che ha saputo rialzarsi, dopo un periodo nero e ora è artefice del proprio futuro. Vincendo le ultime quattro gare (facile a dirsi, più difficile a farsi) la Virtus non avrebbe nemmeno bisogno di dare un’occhiata al cammino delle rivali. Sarebbe prima, punto e basta.

Per vincerne quattro di fila, però, bisogna partire con il piede giusto e vincere a Pistoia con un paio di incognite, o meglio, di certezze. La prima è che la Virtus giocherà in Toscana senza i propri tifosi, che hanno seguito la squadra ovunque, sostenendola a gran voce, anche quando le cose non giravano per il verso giusto.

La seconda è legata al fatto che Pistoia, ultima e sull’orlo di un burrone – ci sono anche problemi societari che non lasciano tranquilli i toscani – giocherà con l’acqua alla gola e con la forza della disperazione. Il messaggio che Dusko Ivanovic ha fatto recapitare ai propri giocatori forse non ha nulla di originale, ma è di grande importanza: "Vietato distrarsi".

La Virtus ha saputo reagire, ritrovarsi, individuare nuovi equilibri: sarebbe un ‘delitto’ sprecare gli sforzi fatti fin qui, approcciando in modo errato la gara.

Ivanovic ha asciugato le rotazioni, ha offerto chance e possibilità a tutti. E anche oggi non derogherà dal suo piano strategico, fermo restando che avrà grande fiducia nei fedelissimi. Che in questo momento sono Pajola, Hackett, Cordinier, Clyburn e Shengelia.

Ma sarebbe sbagliato ridurre la Virtus a questa sorta di quintetto ‘basso’, perché dalla panchina si alzano comunque ragazzi in grado di dare la svolta.

A Pistoia con il piglio giusto, per tenere ben stretto il primo posto in classifica e guardare con fiducia alla Pasqua (domani giornata di assoluto riposo) e ai giorni successivi con fiducia. Sapendo che in calendario ci saranno le gare interne con Varese e Trapani (guarda caso l’altra capolista) intervallate dalla trasferta di Scafati.

Partita trasmessa da Dazn e Nettuno Bologna Uno e diretta dai fischietti Bartoli, Gonella e Bartolomeo.

Ecco l’analisi dell’assistant coach Nenad Jakovljevic.

"Affrontiamo Pistoia consapevoli del fatto che per loro ogni possesso di ogni partita è fondamentale. Fin dalla palla a due cercheranno di metterci in difficoltà giocando in maniera dura e aggressiva: conosciamo il loro modo di giocare in attacco, basato molto sulle penetrazioni dopo i close out e i tiri dalla media distanza. Abbiamo ben chiaro in testa quello che dovremo fare in difesa secondo i nostri principi. La cosa fondamentale per noi sarà giocare di squadra con l’obiettivo di vincere ogni duello".

Radiomercato, infine, accosta il nome di Shaquielle McKissic, 34 anni, in forza all’Olympiacos, alla V nera.