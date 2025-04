La Virtus sbanca Treviso e riagguanta Trapani e Brescia in vetta

Treviso, 7 aprile 2025 – Al termine della venticinquesima giornata, si è ricomposto il terzetto di testa del campionato di Serie A di basket, formato da Trapani Shark, Germani Brescia e Virtus Segafredo Bologna. I bianconeri hanno infatti raggiunto a quota 36 punti siciliani e lombardi dopo aver sbancato il PalaVerde battendo la Nutribullet Treviso padrona di casa 80-74. A tracciare la rotta verso questo secondo successo di fila in campionato, ci hanno pensato la difesa – che ha tenuto i veneti al 42% nel tiro da due e addirittura al 13% in quello da tre – e un incontenibile Toko Shengelia che ha chiuso con 21 punti, 11 rimbalzi e ben 6 assist per un complessivo 37 di valutazione. A dar man forte all’ala georgiana ci hanno poi pensato un Daniel Hackett determinante in regia (16 punti conditi con 8 assist distribuiti ai compagni), Matt Morgan (15 punti con 3/3 da due e 3/8 da tre) e Ante Zizic (13 punti e 8 rimbalzi catturati). Non sono invece bastati per evitare alla Nutribullet Treviso la sconfitta, i 15 punti a testa di Jordan Caroline e Ky Bowman.

La cronaca della gara

Nelle sue prime battute, il match non ha offerto particolari spunti e spettacolo. Attacchi e difese sono infatti andati a corrente alternata: a partire meglio è stata la Nutribullet che, spinta da Bowman, ha cercato di tenere ritmi di gioco piuttosto alti per sfruttare al meglio le proprie caratteristiche (8-4). Bologna non ha però permesso ai biancoblù di strappare e, aiutata da Hackett e Shengelia, ha messo la freccia del sorpasso (14-17), prima della tripla di Bowman per il 19-19 di fine quarto. Dopo il primo mini-intervallo, però, è arrivato un nuovo e più deciso tentativo di allungo della Virtus che con le triple di Morgan (già in doppia cifra all’intervallo lungo) si è portata sul +8 (19-27). Un montante che non ha comunque mandato al tappeto una Treviso che si è aggrappata ai muscoli e alla verticalità di Paulicap (10 punti e 8 rimbalzi) per riportarsi prontamente a contatto (29-30). Alla compagine trevigiana è però mancato il giusto guizzo per sorpassare e la Virtus, sulle ali di Morgan e Shengelia (12 nei primi 20’) ha così potuto tornare negli spogliatoi con due lunghezze di vantaggio (34-36).

Un bottino certamente esiguo che, però, gli uomini di coach Ivanovic hanno provato nuovamente a rimpinguare in un terzo quarto a tinte bianconere. Dopo la pausa di metà gara, infatti, Bologna ha ripreso a correre grazie a Morgan prima e al terzetto composto da Zizic, Shengelia Hackett poi, volando così oltre la doppia cifra di vantaggio (49-60). Pur nella difficoltà, Treviso è rimasta in piedi e ha reagito con un 8-0 valso il nuovo -2 (59-61 a poco più di 7’ dalla fine). Anche in questa occasione, però, la Nutribullet non ha avuto la forza di mettere a segno la zampata dell’aggancio e l’ha pagata a caro prezzo perché nel finale la Virtus ha controreplicato tornando a +11 dopo un 10-0 di parziale. L’ultimo a mollare in casa Nutribullet è stato Olisevicius ma non è bastato per riaprire completamente i giochi.