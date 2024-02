Treviso Virtus Bologna: dove vederla in tv

Bologna, 4 febbraio 2024 – Posticipo di campionato per la Virtus che dopo la bellissima e faticosa vittoria in Eurolega ha avuto un giorno in più di riposo e scende in campo, lunedì sera alle 20, al PalaVerde di Treviso per affrontare i padroni di casa della Nutribullet.

Con la gara a Treviso si chiude la 19esima giornata di serie A, con Marco Belinelli e compagni che hanno l’occasione di riportarsi soli al secondo posto in classifica, staccando Venezia e rimanendo a -2 dalla capolista Brescia.

Indisponibile Devontae Cacok per il resto coach Luca Banchi dovrebbe ruotare i propri giocatori anche in vista delle prossime sfide che attendono i bianconeri. “Treviso è una squadra profondamente rinnovata rispetto alla compagine incontrata nel girone di andata, che ha già dimostrato di aver trovato migliore efficienza di rendimento e che sul proprio campo avrà ulteriore spinta e motivazione a giocare una partita di altissimo livello – conferma lo stesso Luca Banchi –. Siamo attesi, quindi, da una gara dove sarà cruciale la loro vena realizzativa e l’incisività di tanti e diversi finalizzatori”.

I precedenti

Sono 11 le gare già giocate tra le due società, con la Virtus avanti 10-1 nel computo totale e Treviso vincente solo nella partita di regular season della scorsa stagione (89-88). Le due società si sono incrociate nei playoff della stagione 2020/21 nei quarti di finale (vinse la Virtus 3-0).

Arbitri

Direzione di gara affidata a Baldini, Perciavalle e Patti.

Radio & Tv

Diretta su Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.