Una notte da Champions. Dalla mitraglia al riscatto. Zirkzee rivuole la scena

Ci sono giocatori che di fronte ai grandi appuntamenti tremano, altri che si esaltano, che vivono per serate così. Joshua Zirkzee appartiene a quest’ultima categoria. E’ l’attaccante delle grandi occasioni: quello che fin qui, con le grandi, ci ha sempre messo la firma. E il match di stasera è di assoluto cartello, nonché una grande occasione: per tornare al quarto posto, come a Natale, dopo la vittoria sull’Atalanta. Cercasi Joshua Zirkzee. O meglio il gol casalingo dell’attaccante, perché l’olandese c’è sempre stato. Di più. Quando non segna (8 reti in campionato e una in Coppa Italia) o non regala assist (4 in campionato e 2 in Coppa Italia) è decisivo con giocate di tecnica e di tattica, di letture, di tocco, dando un contributo decisivo a far girare la squadra. La rete al Dall’Ara però gli manca dal 27 novembre contro il Torino.

Il Dall’Ara pare stregato: solo per lui. Bologna è un fortino dove i rossoblù hanno raccolto 29 punti sui 39 totali, perdendo solo il 21 agosto con il Milan, quando la squadra non era ancora stata completata. Poi solo gioie: 9 vittorie, con con Cagliari, Empoli, Frosinone, Lazio, Torino, Roma, Atalanta, Sassuolo e Lecce, e due pareggi con Napoli e Genoa. Il bilancio racconta di 22 reti segnate e 7 subite. Numeri che salgono ulteriormente considerando le vittorie al Dall’Ara in Coppa Italia con Cesena (2-0) e Verona (2-0), che portano il bilancio totale della stagione a 11 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta con 26 gol segnati e 7 subiti in casa. Numeri da Champions, media punti da 2,63 punti a gara al Dall’Ara per il Bologna. Da Champions è pure la sfida con la Fiorentina e all’andata Joshua Zirkzee diede spettacolo: partita di sostanza e rigore vincente, con tanto di mitraglia che fece infuriare il Franchi. Il pubblico viola pensò a uno sfottò per Batistuta, non sapendo che quella è anche l’esultanza che contraddistingue Zirkzee. Una esultanza che tutti hanno imparato a conoscere. Perché nelle grandi notti l’olandese non ha mai tradito: a partire dalla trasferta allo Stadium in casa della Juventus, con l’assist per Ferguson, passando il per il gol all’Inter in campionato, dopo aver portato a spasso la difesa nerazzurra. A San Siro ha brillato anche in Coppa Italia, con gli assist per Beukema e Ndoye in una notte indimenticabile. E poi il gol a San Siro contro il Milan di tre giornate fa, l’assist per Ferguson con la Lazio e l’apertura per Ferguson che portò al 2-0 sulla Roma.

Per una grande occasione qual è lo spareggio Champions, serve un Zirkzee così. Serve ritrovare il gol stregato: quello tolto giustamente contro il Sassuolo, per la deviazione decisiva di Viti, quello cercato disperatamente contro il Lecce e che lo ha portato a uscire di pessimo umore al momento della sostituzione. Zirkzee vuole il decimo gol stagionale per risintonizzarsi anche con il Dall’Ara, dove il Bologna viaggia veloce. Sarà una grande serata: una di quelle che fin qui ha sempre fatto sue.