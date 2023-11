Una storia infinita. Virtus-Olimpia, atto II. In Europa per stupire

Torna la sfida infinita tra la Virtus e l’Olimpia Milano. Questa volta il palcoscenico è quello dell’Eurolega (ore 20,30, diretta Sky) e il parquet sarà quello della Segafredo Arena.

Le due squadre stanno vivendo momenti che potrebbero sembrare opposti: la V nera si è ripresa dal capitombolo di Madrid vincendo contro Treviso, mentre l’Olimpia sembra aver aggiustato le cose in Europa pur facendo parecchia fatica in campionato.

"Quello di oggi sarà il primo derby di Eurolega – spiega il coach bianconero Luca Banchi – e abbiamo di fronte una squadra reduce da un ampio successo contro il Valencia, una delle rivelazioni di questo inizio stagione. L’ultima sconfitta con il Real Madrid deve darci la spinta cercare il riscatto, indipendentemente dal fatto che stiamo vivendo una condizione di emergenza a causa degli infortuni".

Milano e Bologna si sono già affrontate nella semifinale di SuperCoppa e in quel frangente furono i virtussini a spuntarla andando poi a vincere il primo trofeo della stagione. L’incontro di questa sera sarà, però, completamente diverso, con gli ospiti che potranno utilizzare più giocatori stranieri rispetto ai sei previsti dalla nostra serie A e che Banchi dovrà fare i conti con le assenze di Achille Polonara e Jordan Mickey. Per lo statunitense si prospetta uno stop di 2-3 settimane. Lo rivedremo solo all’inizio di dicembre.

"Queste defezioni offriranno ulteriori vantaggi ai nostri avversari vicino a canestro, dove potranno sfruttare quintetti particolarmente ampi. Noi ci stiamo preparando per cercare di contenere alcuni aspetti di questo nostro svantaggio e per provare a indirizzare il gioco su ritmi a noi più congeniali. Giocare in casa deve darci quello stimolo in più per tentare di riuscire nell’impresa e regalare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi".

Da quando il presidente Massimo Zanetti si è accollato la gestione del club finanziandolo con la Segafredo, Alessandro Pajola è l’unico giocatore ad avere disputato tutte le sfide tra la Virtus e l’Olimpia, un duello che nelle ultime tre primavere ha anche assegnato lo scudetto.

"Milano è sempre una squadra pericolosa – dice il play anconetano – a prescindere da chi vince e da chi perde. Una formazione attrezzata e molto forte, anche se non ha iniziato come avrebbe voluto, ma sappiamo che verrà qui per fare la sua partita. Dovremo cercare di sfruttare il calore dei nostri tifosi per mettere in campo quanta più energia possibile".

Pur non avendo ancora raggiunto il sold out l’Arena si sta riempiendo e il colpo d’occhio dovrebbe essere quello delle grandi occasioni.

Il pubblico è chiamato ad avere un ruolo importante in una serata dove Toko Shengelia dovrà fare gli straordinari essendo l’unica vera ala forte in tutto il roster dei padroni di casa. Arbitrano Peruga, Sukis e Aliaga.