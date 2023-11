Una Virtus da straordinari. Banchi: "Il Pana è un top club"

La Virtus è volata ad Atene dove questa sera (ore 20.15 diretta Sky) affronterà il Panathinaikos. Se da una parte la Segafredo arriva a questo appuntamento con le pile cariche grazie alla vittoria ottenuta martedì con Milano, dall’altra continua a dover fare i conti con le assenze di Achille Polonara e Jordan Mickey, due defezioni che riducono ai minimi termini il reparto dei lunghi. "Loro sono certamente una delle squadre regine del mercato estivo – spiega il tecnico della V nera Luca Banchi –. Grazie all’arrivo di coach Ataman, sono riusciti ad ingaggiare giocatori di altissimo profilo ed esperienza internazionale, come Sloukas, Lessort, Hernangòmez, Vildoza e Grant. Noi continuiamo a gestire l’emergenza chiedendo alla squadra di limitare l’impatto che, una compagine così fisica come il Panathinaikos potrà avere nel pitturato, rispondendo all’eccellente momento di forma che stanno vivendo, reduce da due vittorie consecutive, e trascinata dal talento e dalla personalità di Sloukas, Vildoza, Grant, Grigonis ed il nuovo arrivato Nunn".

Premesso che un roster così allestito non particolari punti deboli, il Pana cercherà di sfruttare al massimo il vantaggio che si è venuto a creare, sfruttando al massimo il gioco interno. "Dovremo avere un occhio di riguardo nei confronti di Mitoglou che sta inanellando prestazioni di altissimo profilo: rappresenta una delle principali minacce per la nostra squadra, insieme all’impatto fisico dei centri e alla creatività e alla pericolosità realizzativa delle loro guardie. Dopo Milano chiederemo ai nostri uomini di produrre un’altra gara di elevati contenuti tecnici e agonistici, consapevoli che la nostra organizzazione su entrambe le metà campo possa permetterci di espugnare un parquet tradizionalmente ostico come quello dell’Oaka Altion".

Martedì sera Banchi ha trovato in Abi Abass una valida alternativa per dare ossigeno alla coppia formata da Shengelia e Duston, ma per provare a spuntarla oggi servirà anche una maggiore intensità difensiva da parte degli esterni. "Abbiamo di fronte una delle sfide forse più dure – dice l’ala serba Ognjen Dobric – contro una squadra tosta che ha costruito un roster di alto livello. Giocheremo inoltre in un’atmosfera molto calda come tutti sappiamo. Da parte nostra dobbiamo continuare a migliorare e costruire la nostra identità, soprattutto in una partita come questa". Durante il mercato estivo i greci hanno anche cercato di scippare Shengelia alla Virtus con il presidente Massimo Zanetti che è sceso direttamente in campo per bloccare sul nascere questa trattativa. Resta il fatto che ai piedi del Partenone tutta la vicenda è stata letta come un passo indietro da parte del lungo georgiano, una interpretazione che probabilmente contribuirà ad accendere ulteriormente gli spalti.