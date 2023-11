Una Virtus più forte dell’emergenza. Banchi perde Mickey con Milano

Emergenza lunghi in casa Virtus. Jordan Mickey oggi completerà i controlli per definire meglio il quadro clinico della distorsione alla caviglia destra rimediata sabato sera contro Treviso, ma le possibilità di averlo a disposizione domani nella gara di Eurolega che vedrà Milano scendere a Bologna sono praticamente nulle. La sua assenza va ad aggiungersi a quella di Achille Polonara e il combinato disposto di queste due defezioni è che la Segafredo affronterà i meneghini con il solo Toko Shengelia nella posizione di ala grande, mentre i centri saranno Devontae Cacok e Bryant Duston. Sul primo bisogno dire che per quello si è visto fino a qui né il campionato italiano né la prima competizione continentale sembrano essere un pane per i suoi denti, mentre il secondo ha compiuto 37 anni a maggio e per quanto il suo talento sia di un livello superiore, chiedergli gli straordinari potrebbe essere un esercizio rischioso vista la frequenza con cui si giocano i diversi impegni. Per completezza di informazione a loro bisogna aggiungere Leo Menalo, un ragazzo volonteroso che, però, non ha ancora maturato la sufficiente esperienza per affrontare gare così importanti. Contro i trevigiani Banchi ha trovato ottime risposte da Awudu Abass, ma si tratta di un adattamento che in Eurolega potrebbe non funzionare. A dimostrazione di quanto sia costosa in termini di energie fisiche e mentali questa manifestazione europea ieri Milano ha perso a Scafati raccogliendo la terza sconfitta in campionato. Questo stop non deve illudere sulle condizioni con cui i biancorossi si presenteranno alla Segafredo Arena.

Intanto in coppa non ci sono vincoli sull’utilizzo dei giocatori non dovendone mettere a referto sei di formazione italiana, quindi, gli allenatori possono schierare quella che ritengono la formazione migliore. In secondo luogo, in questa prima fase della stagione tutti i club che partecipano all’Eurolega mettono in secondo piano il campionato sapendo che poi nei playoff nazionali tutto è rimesso in discussione. Il problema è lo spessore degli avversari, dato che la nostra serie A ha una complessità paragonabile solo alla Acb spagnola, mentre tutte le altre leghe esprimono un livello inferiore, per cui il fine settimana non è mai una passeggiata.

Tornando alla gara di domani la V nera potrà contare sul calore del suo pubblico con l’Arena che si sta riempiendo. La sfida con Milano ha sempre il suo fascino e, inoltre, il fatto che la squadra sia in un condizione di difficoltà dà un valore ancora più importante al sostegno che arriva dagli spalti e questo è un richiamo a cui il popolo bianconero è sempre molto sensibile.

Nel frattempo da oggi prende vita il "Virtus Segafredo Podcast", il podcast ufficiale del club.