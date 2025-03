Virtus, a Berlino per evitare l’ultimo posto: "Ricordiamoci che siamo un grande club"

Virtus ultima chiamata per l’Eurolega. Per risollevare il morale e per cercare di interrompere il filotto di sconfitte, la Virtus torna in campo già questa sera alle ore 20 nella giornata numero 32 di Eurolega alla Uber Arena di Berlino contro l’Alba.

La pesante sconfitta di mercoledì sera a Belgrado contro la Stella Rossa di Milos Teodosic è stata la nona di fila per una Virtus che, guardando il calendario di Eurolega, vale a dire le prossime due partite con Milano e Barcellona entrambe in corsa playoff-playin, ha l’ultima occasione per tornare al successo quest’oggi con i tedeschi.

Una vittoria a Berlino da un lato eviterebbe aritmeticamente il desolante ultimo posto nel girone di Eurolega, dall’altro avrebbe l’effetto, almeno corroborante di chiudere il momento particolarmente negativo, cinque sconfitte tra impegni europei e di campionato italiano per Marco Belinelli e compagni.

Definire il momento difficile appare quanto meno riduttivo, la squadra anche in quelli che sono stati a lungo i suoi pilastri durante la stagione appare stanca da un punto di vista fisico e mentale e confusa, un buon viatico in vista di un finale in cui i bianconeri oltre a conquistarsi un posto importante al termine della regular season, potrebbero essere ancora in grado di direi la propria nei playoff.

Serve una repentina e celere inversione di rotta, magari iniziando questa sera e sopratutto poi lunedì quando la V Nera affronterà alla Segafredo Arena, Reggio Emilia, in un clima che più che di contestazione, potrebbe essere di pace-armata specie se in campo si vedesse un’inversione di rotta sopratutto da un punto di vista mentale.

Anche se ieri, dopo i Forever Boys, ha preso posizione anche il gruppo Vecchio Stile, richiamando tutti, dai giocatori alla società, al rispetto della magia e delle tradizioni.

"Dopo la brutta prestazione di mercoldì sera dobbiamo dimostrare di essere una buona squadra – sottolinea il coach montenegrino Dusko Ivanovic – dobbiamo farlo perché siamo la Virtus, un grande club anche in Europa e dovremo dimostrarlo contro l’Alba Berlino".

Assente l’infortunato Momo Diouf, non convocati Grazulis e Tucker, anche capitan Futuro, Alessandro Pajola, parla della sfida con l’Alba come dell’occasione dei riscatto per la Virtus.

"Abbiamo la possibilità di tornare di nuovo in campo per dimenticare la serata a Belgrado – conferma il playmaker bianconero, nativo di Ancona – Vogliamo assolutamente reagire e affrontare la gara di questa sera con la voglia e la determinazione di interrompere questo periodo difficile, per noi e per i nostri tifosi".

Direzione di gara affidata al trio Nedovic, Ryzhyk, Balak.

Diretta tv su Sky Sport e Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.