Virtus Banchi: "Sarà una serie molto dura"

Partono i playoff della serie A con la Virtus che alle 20,45 (diretta Dmax) ospiterà Tortona alla Segafredo Arena. Al termine della stagione regolare i bolognesi sono arrivati primi, mentre i piemontesi non sono andati oltre l’ottavo posto, ma se sulla carta questa sembra essere la serie più scontata dei quarti di finale, la seconda parte della stagione dice che le cose potrebbero essere non così semplici per i padroni di casa.

"Tortona si è distinta per un girone di ritorno giocato ad altissimi livelli – spiega il coach bianconero Luca Banchi –, motivo principale della conquista dei playoff, per cui ci aspettiamo una serie dura e combattuta, contro un avversario dotato di un organico profondo e una efficace organizzazione di gioco. Abbiamo vissuto questa vigilia con la soddisfazione di avere centrato il primo posto in regular season, ma con la consapevolezza che ogni gara presenterà insidie tecniche, tattiche ed emotive soprattutto in apertura della serie. Il nostro obiettivo è di farci trovare pronti e preparati per riuscire a esprimere tutto il nostro potenziale nel momento cruciale di stagione".

Nelle fila della V nera non ci sono defezioni e questo significa che la panchina dovrà rinunciare a due tra gli otto giocatori stranieri. Uno è sicuramente Rihards Lomazs, mentre ci sono più incognite sul secondo candidato. Per come ha gestito gli ultimi allenamento il coach grossetano non intende escludere nessuno a priori, valutando di volta in volta chi lasciare in borghese. Del resto quel Jordan Mickey visto sette giorni fa contro Trento non merita una bocciatura definitiva, anche se un suo utilizzo significa consegnare alla squadra un assetto molto fisico con tre centri che vanno a completare il reparto dei lunghi insieme con Toko Shengelia e Achille Polonara.

Per quello che si è visto finora Ognjen Dobric è il giocatore più in bilico, però il fatto che la seconda gara si giochi lunedì rende plausibili anche altre situazioni in base pure allo stato di forma dei singoli. Tra le fila degli ospiti si registra la presenza di Kyle Weems che per quattro stagioni di fila ha vestito la maglia della Virtus vincendo uno scudetto, una Eurocup e due Supercoppe e ritagliandosi un posto speciale nel cuore della tifoseria bianconera.

"Lui è una nuova gloria – spiega il play Daniel Hackett – della storia recente del nostro club. L’accoglienza che il nostro pubblico gli riserverà servirà a rendere ancora più avvincente questa serie playoff e noi siamo contenti di ritrovarlo perché non è stato solo un giocatore straordinario, ma anche una persona di grande spessore dal punto di vista umano. Per il rispetto che gli dobbiamo sul campo non gli regaleremo nulla".

Nei due precedenti di campionato sono sempre stati i bolognesi a spuntarla, tenendo presente che l’ultima sfida si è disputata a fine aprile a Casale Monferrato. Questa sera arbitrano Attard, Bartoli e Galasso.