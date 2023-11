Virtus, Banchi spinge. "Energia e coraggio per ribaltare le forze»

La Virtus a un bivio. Se questa sera (20,30, Sky Sport) batte il Fenerbahce alla Segafredo Arena consolida il terzo posto confermandosi come la squadra rivelazione in questa prima parte della stagione. Al contrario con una sconfitta verrebbe agganciata da una serie di avversari e, pur restando in corsa per i playoff, dovrebbe prendere atto del fatto che le difficoltà iniziano a pesare sulle sue prestazioni. Fin qui la formazione allenata da Luca Banchi è stata quasi impeccabile nell’assorbire le assenze di Achille Polonara e di Jordan Mickey, ma le energie spese lunedì contro Brescia potrebbero farsi sentire condizionando la prestazione dei bianconeri quando incontrano un avversario di primo livello.

"Riceviamo la visita di un motivatissimo Fenerbahce – spiega Banchi in una nota del club – reduce da tre sconfitte consecutive che, con il recupero di Calathes, Guduric e Sanli, arriverà a Bologna ferocemente determinato a interrompere questa breve striscia negativa, che lo ha solo temporaneamente allontanato dal vertice della classifica di Eurolega. Siamo tutti consapevoli che si tratterà di una gara impegnativa contro una sicura protagonista di questa stagione, in grado di mettere in campo un incredibile arsenale offensivo ricco di talento ed esperienza, cui dovremo replicare giocando una gara ricca di energia, personalità e coraggio per competere con un avversario di tale importanza. Siamo certi che giocare di fronte ai nostri tifosi sarà determinante, perché il loro sostegno ci permetta ancora una volta di superare l’emergenza che stiamo vivendo, inseguendo un successo che darebbe ulteriore lustro a questo nostro inizio di stagione continentale".

La carica che arriva dal pubblico inizia a essere una variabile importante per l’esisto delle gare che si disputano in Fiera. Con i suoi risultati la squadra è stata capace di accendere l’entusiasmo dei tifosi anche in Eurolega, aspetto non facile viste le premesse che davano questa Virtus più debole rispetto a quella passata e questo slancio si traduce in un’atmosfera difficile da respirare per gli avversari.

Nei dodici bianconeri che scenderanno in campo questa sera ci sarà anche Isaia Cordinier che lunedì con Leonessa è rimasto in borghese per recuperare da una contusione alla spalla sinistra. Arbitrano Garcia, Jovcic e Balak.