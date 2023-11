Virtus Banchi vuole tornare subito a correre

Dopo due sconfitte consecutive oggi la Virtus ospiterà Treviso (ore 19.30 diretta Dazn) alla Segafredo Arena. Sebbene in campionato si siano già giocate sei giornate, i veneti sono ancora a quota zero, mentre la Segafredo occupa la prima posizione in compagnia di Trento, Venezia e Brescia. I bolognesi sono stati sconfitti da Cremona, ma in questo caso vi era l’alibi della stanchezza dopo il successo ottenuto contro l’Efes, e poi si sono sciolti come neve al sole giovedì a Madrid, nella tana dei campioni d’Europa. Per il coach Luca Banchi questi due stop hanno un minimo denominatore e questo fattore si chiama atteggiamento. Se all’inizio la V nera ha dimostrato come può giocare quando stringe i denti, negli ultimi impegni è comparso un lato remissivo e rinunciatario nel momento in cui gli avversari alzano l’asticella. "Treviso è una squadra – spiega l’allenatore virtussino – la cui classifica a oggi non fa giustizia a un organico e un tecnico che sono stati capaci di impensierire nelle prime gare di stagione anche squadre molto quotate come Milano, Venezia e Reggio Emilia, arrivando ad un soffio da centrare vittorie che oggi potrebbero tranquillamente dare un’ altra visione delle loro potenzialità. Approcceremo la gara con grande umiltà e rispetto del valore di giocatori che hanno spiccate attitudini realizzative e, come già dimostrato, sono in grado di gestire gare di questo tenore con grande personalità. Abbiamo l’ urgenza di produrre una presentazione migliore in sintonia con le prime uscite di stagione e questa gara dovrà servirci a migliorare il nostro stile di gioco". L’assenza di Achille Polonara mette lo staff tecnico nella condizione di dover inserire nei dodici sia Leo Menalo che Bruno Mascolo che prenderanno il posto di due giocatori stranieri. Uno di questi dovrebbe essere Iffe Lundberg, così come è molto probabile che toccherà a Bryant Dunston restare in borghese. Due scelte legate anche al fatto che la prossima settimana la Segafredo dovrà affrontare due partite in Eurolega e una di queste vedrà Milano scendere in campo a Bologna. Treviso, invece, deve fare i conti con l’infortunio del play statunitense Ky Bowman, out per una microfrattura al dito medio della mano destra. Nelle sue file si trova anche Gora Camara, uno dei prodotti del settore giovanile bianconero che nella passata stagione era tornato all’ovile vestendo la maglia della prima squadra in pianta stabile.

Nel frattempo dopo gli importanti risultati ottenuti nella scorsa stagione, la Virtus e ChainOn, il digital marketplace delle sponsorizzazioni, hanno rinnovato la loro collaborazione per la stagione 202324. Da oggi, sono in vendita i nuovi format di partnership per permettere alle aziende di vivere da protagoniste le gare di campionato ed Eurolega.