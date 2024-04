Virtus, bisogna invertire la rotta. L’esame Venezia per punti e fiducia

Negli ultimi due mesi la Virtus ha disputato sei gare in campionato vincendone tre e otto in Eurolega affermandosi solo contro il Valencia. I numeri non sono particolarmente esaltanti e sebbene nella lega italiana i bianconeri abbiano vinto con Brescia e con Milano la partita di oggi (ore 18,15 diretta Dmax) contro Venezia al PalaTaliercio diventa un esame importante sia per la squadra che per la panchina dato che in questo momento la Virtus resta nella zona nobile grazie a quanto di buono fatto fino a gennaio.

Sono diverse le causa di questa prolungata flessione e si va da qualche infortunio di troppo a chi, non essendo più un giovanotto, non riesce a ritrovare la condizione fisica migliore. Resta il fatto che la squadra è fondamentalmente divisa in due categorie. Ci sono quattro giocatori che viaggiano a un livello superiore, dieci che possono dare un buon contributo pur non essendo costanti e in mezzo c’è Achille Polonara che, visto il problema che ha avuto a un testicolo, non può essere giudicato.

Banchi si è ovviamente affidato al primo gruppo definendo gerarchie ben precise, ma ora che Belinelli, Dunston, Hackett e Shengelia non hanno le energie per trascinare gli altri, diventa complicato vincere le partite, soprattutto quando si gioca in trasferta.

In ogni caso se la Segafredo esce sconfitta dal campo anche oggi rischia di dovere chiudere la fase regolare al quarto posto avendo perso 84-85 anche la partita di andata contro i lagunari. Insieme con Milano le due formazioni fino a qui hanno infilato 17 successi e occupano le posizioni della classifica che vanno dalla seconda alla quarta, per cui anche gli scontri diretti potrebbero avere un peso importante.

"Venezia arriva a questa gara – spiega il coach della V nera – sulla scia di due importanti successi contro Milano e Napoli confermandosi ai vertici, come accaduto per buona parte della stagione. Già l’incontro d’andata ha dimostrato le loro potenzialità, per cui saremo obbligati a una prova di sostanza e personalità".

Nelle fila virtussine si registra ancora l’assenza di Isaia Cordinier, con l’esterno francese che è probabilmente il giocatore più adatto nell’incastro con il quintetto portante, mentre la Reyer non registra assenze.

Le fatiche accumulate venerdì sera contro Milano potrebbero essere un fattore a favore dei padroni di casa che non registrano assenze e che hanno nel play Marco Spissu e nel centro Amedeo Tessitori, due ex che in modo diverso sono entrati nel cuore della tifoseria bianconera.

Vista la delicatezza non si faranno particolari calcoli sebbene venerdì alla Segafredo Arena arrivi il Baskonia per un impegno altrettanto importante per il futuro del club del presidente Massimo Zanetti.