La Virtus Bologna batte anche il Barcellona e continua a sognare

Bologna, 6 dicembre 2023 – Una monumentale Virtus piega il Barcellona e continua a sognare. Splendida prova di carattere per Marco Belinelli e compagni che rimontano dal -12 dell’intervallo (e -16 del secondo quarto) e con un secondo tempo straordinario si impongono 80-75. Una prestazione collettiva straordinaria, che ha però un grande protagonista in Iffe Lundeberg. Da elemento messo ai margini della squadra ad inizio stagione a eroe, ancora una volta, della vittoria bianconera, con patron Zanetti che a fine partita se lo coccola e se lo abbraccia. In una Segafredo Arena con 8187 spettatori presenti, la Virtus si presenta senza Achille Polonara, ma anche senza Alessandro Pajola.

La sfida si fa subito in salita per la formazione di Luca Banchi, con il Barcellona che vola avanti 3-7. Shengelia, Hackett e Belinelli riportano il confronto sul 14-14, ma è di nuovo il Barca a prendere in mano la partita raggiungendo la doppia cifra di vantaggio e arrivando all’intervallo fino al massimo vantaggio sul 33-45.

Nella ripresa la Virtus prova a riportarsi sotto e risale fino a -4 sul 44-48 al 25’. Nemmeno il tempo di vedere la targa degli avversari che il Barcellona torna subito ad allungare con un break di 0-6. Banchi prova a trovare forza e risorse dalla sua difesa che riesce a fermare l’attacco blaugrana. Un canestro a fil di sirena di fine terzo quarto di Shengelia vale il -5 sul 56-61 dell’ultimo break, ma Lundberg, altra grandissima prova per lui, fa ancora meglio e riporta a -3 i bianconeri. La Segafredo Arena è un catino ribollente e la successiva tripla di Shengelia impatta sul 61-61 al 31’. Banchi concede minuti importanti anche a Bruno Mascolo ed è lo stesso playmaker a firmare il nuovo vantaggio bianconero, che tocca il +5 al 35’, dopo un parziale bianconero di 14-2 a cavallo dell’ultimo stop.

Il finale è un punto a punto al cardiopalma. Satoransky mette la tripla del +1 Barca, Hackett dalla lunetta ribalta di nuovo è ancora lui l’ “hombre del partido” Iffe Lundberg a far esplodere la Segafredo Arena con una tripla che a 17.2” dalla fine vale il 79-75. Finisce in trionfo per la Virtus che continua a sognare, grazie ad una squadra forse con meno talento rispetto a quella dell’anno scorso, ma straordinariamente solida e dal grandissimo carattere. Per una sera in casa bianconera si può festeggiare, ma da domani Virtus di nuovo pronti, perché venerdì sera, tra meno di 48 ore, la formazione di Luca Banchi tornerà in campo per affrontare sempre alla Segafredo Arena il Maccabi Tel Aviv.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 80 FC BARCELLONA 75 SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 14, Cordinier 10, Belinelli 8, Shengelia 14, Dunston 1; Lundberg 21, Smith, Dobric 2, Mickey 8, Cacok, Abass, Mascolo 2. All. Banchi. FC BARCELLONA: Laprovittola 9, Kalinic 7, Satoransky 9, Da Silva 3, Vesely 13; Abrines 6, Hernangomez 15, Jokubaitis, Pauli, Parker 4, Brizuela 9, Nnaji ne. All. Grimau. Arbitri: Lottermoser, Foufis, Boubert. Note: parziali 18-24, 33-45, 56-61. Tiri da due: Virtus 17/40; Barcellona 23/38. Tiri da tre: 11/25; 7/20. Tiri liberi: 13/20; 8/12. Rimbalzi: 38; 33.