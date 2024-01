La Virtus Bologna prova a ripartire con Brindisi

Bologna, 14 gennaio 2024 – Resettare e ripartire. Lasciatasi alle spalle l’amarezza per la doppia sconfitta di Eurolega, la Virtus si rituffa nel campionato per affrontare, domani sera alle 20 alla Segafredo Arena, l’Happy Casa Brindisi. Tifosi, squadra e società hanno fatto fronte comune per lasciarsi alle spalle il momento non positivo che, complice la stanchezza, fisica e mentale, si sta facendo sentire nei bianconeri. “Arriviamo alla gara contro Brindisi a conclusione di un ciclo di intense partite molto ravvicinate, con la determinazione a ritrovare una identità di gioco indispensabile a migliorare il nostro rendimento – sottolinea coach Luca Banchi - La loro vittoria nella gara di andata e il recente successo contro Brescia testimoniano come Brindisi possa essere considerata una avversaria molto competitiva, cui il recente ingaggio di Bartley ultimo cannoniere di LBA, garantisce ulteriori opzioni. Recluteremo energia ed organizzazione per ritrovare sul nostro parquet e di fronte ai nostri tifosi quella identità di gioco in grado di riportarci ad alti standard di efficienza”.

Biglietteria – La biglietteria di piazza della Costituzione sarà aperta domani dalle 18; tagliandi sempre disponibili sul circuito Vivaticket. Arbitri – Direzione di gara affidata ad Attard, Baldini e Patti. Radio & Tv – Diretta su Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.