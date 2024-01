Basket, la Virtus Bologna domina contro Brindisi

Bologna, 15 gennaio 2024 – La Virtus Segafredo Bologna fa valere il fattore casalingo nel posticipo della sedicesima giornata di campionato superando la Happy Casa Brindisi per 103-76. I felsinei interrompono la striscia di tre sconfitte consecutive in trasferta arrivate la scorsa settimana tra Reggio Emilia e i due match disputati in Eurolega. In classifica c’è il terzo posto in solitaria alle spalle delle due capolista Umana Reyer Venezia e Brescia che conservano due lunghezze di vantaggio. Discorso opposto per la compagine pugliese che non riesce a dare continuità al successo dell’ultimo turno contro la Germani e resta all’ultima piazza della graduatoria. Senza Shengelia, a cui coach Luca Banchi ha concesso un turno di riposo, e senza Ognjen Dobric fermo per una distorsione alla caviglia così come Devontae Cacok ai box per un trauma al ginocchio destro, a prendersi la scena sono Marco Belinelli e Iffe Lundberg autori di sedici punti a testa. Dall’altra parte, registrato il forfait di Senglin, i ventuno di Frank Bartley (con 8/19 complessivo al tiro) non bastano a limitare i danni.

Belinelli e Lundberg sugli scudi: per i pugliesi non basta Bartley

L’unica fase di confronto equilibrato avviene nella prima frazione quando la Happy Casa vola sul 4-0 in proprio favore con la schiacciata di Bayehe. Bologna ci impiega qualche minuto a prendere le misure agli avversari e riesce a rimettere in equilibrio la gara sul 9-9 con Belinelli ben innescato da Daniel Hackett. Il regista ex Cska, insieme alla guardia italiana, saranno tra i protagonisti del parziale che spinge i padroni di cassa sul 18-15. Nel frattempo Mickey e Polonara allungano il divario che crescerà con le conclusioni dalla lunga distanza firmate da Belinelli e Lundberg che valgono il + 12. Nella seconda frazione la Virtus viene presa per mano ancora una volta da Lundberg che ne mette sei di fila a cui si aggiunge un contropiede chiuso dal danese sul 45-21 al 13’. La forbice si allargherà già fino al +30 a metà del quarto con Cordinier. La Segafredo è letale dai 6.75 metri collezionando un 9/12. La Happy Casa cercherà di ridurre i danni con un minibreak di 10-0 che porterà al 59-36 dell’intervallo. Al rientro degli spogliatoi Sneed mette i primi due punti che valgono il momentaneo -20. Bologna tornerà immediatamente a correre affidandosi questa volta a Pajola col regista napoletano che colpisce dall’arco e in contropiede. Brindisi fatica a trovare la strada del canestro per circa quattro giri di lancette. Il tassametro bianconero nel frattempo continua a correre e decreta il rinnovato + 27 (73-46 al 27’) con statistiche quasi da capogiro come il 16/28 da due punti ed il 12/22 da tre punti. Nel quarto periodo la musica sul parquet non cambia: Polonara e Mascolo aggiorneranno il massimo scarto col + 34 grazie al tiro dalla lunetta depositato dal regista ex Tortona. Giovedì sempre alla Segafredo Arena le Vu Nere sfideranno il Villeurbanne nella regular season di Eurolega mentre Brindisi sarà chiamata al confronto casalingo contro Napoli per cercare di tenere vive le chance di salvezza.