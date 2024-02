Virtus Bologna, derby emiliano nel quarto di Coppa Italia

Bologna 14 febbraio 2024 – Virtus in campo. Dopo le sfide che oggi aprono la Final Eight di Coppa Italia di Torino, domani tocca nella seconda giornata dei quarti di finale alla Virtus. La formazione di Luca Banchi sarà in campo alle 18 alla Inalpi Arena per affrontare, nel proprio quarto di finale l’Unahotels Reggio Emilia.

Unico indisponibile ovviamente Devontae Cacok, la formazione bianconera si presenta per la Coppa Italia a Torino in formazione praticamente al completo.

“Percepiamo grande attesa e un giusto livello di tensione per l’inizio della Coppa Italia con squadre quanto mai attrezzate, ambiziose e competitive - sottolinea coach Luca Banchi - La nostra gara d’esordio contro Reggio Emilia ci opporrà ad una avversaria estremamente pericolosa e già capace di batterci nel recente scontro diretto al PalaBigi. Cercheremo giocare una partita attenta e concreta, consapevoli di come singoli dettagli possano condizionare l’esito di gare così emotivamente delicate”. Arbitri – Direzione di gara affidata a Baldini, Perciavalle, Borgo. Radio & Tv – Diretta su Eurosport 1, Dmax, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.