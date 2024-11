Virtus Bologna lotta ma cade col Panathinaikos: 77-82 in Eurolega

Bologna 15 novembre 2024 - Una Virtus gagliarda, decisa, che si fa apprezzare per grinta e determinazione tiene botta al Panathinaikos arrendendosi solo nel finale di partita 77-82, di fronte ai campioni greci.

Gran bella partita quella che va in scena alla Unipol Arena, nella decima giornata di Eurolega. I campioni in carica del Panathinaikos si presentano senza Lorenzo Brown e non solo, ma con un organico, lungo profondo e competitivo per un nuovo passo verso l’obiettivo di ripetere il successo della scorsa Eurolega. La Virtus risponde carica, voglioso di far bene e decisa a dare spettacolo davanti ai propri tifosi che assiepano una Unipol Arena da tutto esaurito. Banchi in avvio si affida a Pajola, Cordinier, Clyburn, Shengelia e Diouf, con il giovane lungo bianconero chiamato a misurarsi contro Lessort, quello che da tanti è considerato il miglior centro di Eurolega. Diuof paga un po’ in difesa, ma in attacco è molto positivo per punti e intraprendenza.

La Virtus c’è e rimane sempre attaccata al match di fronte ad un Pana che ha percentuali al tiro dalla lunga distanza quasi irreali nel primo tempo. Il primo quarto si chiude sul 18-19 con recupero e schiacciata in contropiede di Clyburn.

Solo nel finale di seconda frazione di gioco i greci riescono a scappare portandosi sul +8, ma di nuovo nel finale 5 punti in pochi secondi di Clyburn (10 all’intervallo). All’intervallo Panathinakos avanti 43-46.

Nella ripresa i greci tengono la testa, ma la Virtus è più viva che mai, rispondendo ad ogni tentativo di allungo avversario. La Virtus sfrutta il vantaggio di aver caricato di falli, ben presto, gli avversari riportandosi in scia, risalendo fino al -1 sul 55-56 al 27’. Cinque punti di fila di Shengelia tengono sempre in scia una Virtus che torna avanti 65-64 al 33’ dopo una rincorsa durata da metà seconda frazione di gioco. Al 35’ bianconeri avanti 68-67. In Panathinaikos si riporta avanti 68-72 con 2 canestri di Lessort e 1 libero di Nunn a 2’20” dalla fine. Shengelia impatta 72-73 a 1’30” dalla fine. Alla Tripla di Grant, risponde Cordinier che riporta la Virtus a -1 a 45” dalla fine. Lessort con 26” sul cronometro schiaccia per il +3 Pana; Belinelli sbaglia la tripla del pari. Sui fallo successivo Nunn fa 2 su 2, ma la tripla di Clyburn riporta ancora la Virtus in scia, ma non basta perché nel finale Nunn ed Hernangomez chiudono i conti.

Il tabellino

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 77

PANATHINAIKOS ATENE 82

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 8, Cordinier 12, Clyburn 18, Shengelia 17, Diouf 4; Belinelli 4, Hackett 3, Polonara 4, ZIzic 7, Tucker, Morgan; Grazulis ne. All. Banchi.

PANATHINAIKOS ATENE: Grant 11, Nunn 20, Papapetru 9, Mitoglu 5, Lessort 16; Sloukas 10, Osman, Hernangomez 4, Yurtseven 7, Kalaitzakis; Moraitis, Samodurov. All. Ataman.

Arbitri: Javor, Sukys, Petek.

Note: parziali 18-19, 43-46, 58-60.

Tiri da due: Virtus 18/41; Panathinaikos 17/28. Tiri da tre: 8/20; 12/26. Tiri liberi: 17/25; 12/18. Rimbalzi: 34; 34.