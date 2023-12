Virtus Bologna, Riposo in vista dei Quarti di Coppa Italia

Un fine settimana di riposo per la Virtus. Reduce dalla splendida vittoria di Schio, arrivata con la tripla a una manciata di secondi dalla fine di Pasa, la formazione di Pierre Vincent osserva un fine settimana di riposo. Oggi si completa il girone di andata e con esso gli abbinamenti della Coppa Italia che quest’anno ha una nuova formula. Intatta la fase finale con la final four in programma a Torino in occasione della final eight della serie A maschile, le quattro regine si qualificheranno dopo due turni eliminatori in programma la prossima settimana. Il 4 gennaio si giocano infatti gli ottavi di finale, mentre pochi giorni dopo si disputano i quarti, a cui la Virtus, come terza classificata al termine del girone di andata, accede direttamente.

Alla Segafredo Arena, il 7 le bianconere sfideranno la vincente del confronto tra la sesta classificata e Faenza invece già certa dell’undicesimo posto. Sia ottavi che quarti sono confronti ad eliminazione diretta su gara secca.

Le altre gare: Roma-Geas 76-65, Ragusa-Faenza 94-64, Battipaglia-Brixia, San Martino-Venezia, Campobasso-Milano.

La classifica: Venezia 22; Schio 20; Virtus Bologna 18; Campobasso 16; San Martino, Geas Sesto San Giovanni e Ragusa 14; Sassari 12; Roma 8; Brixia 6; Faenza 4; Milano 2; Battipaglia 0.

Filippo Mazzoni