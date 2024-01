Virtus Bologna, trasferta insidiosa a Varese dall’ex Mannion

Bologna, 20 gennaio 2024 – Insidiosa trasferta a Varese per la Virtus che, domani pomeriggio alle 17 scende in campo per affrontare l’Openjobmetis. Dopo il trionfo in Eurolega con l’Asvel, la formazione di Luca Banchi è attesa dalla sfida di campionato con i lombardi. “Varese è una squadra che si sta distinguendo per l’unicità del proprio sistema di gioco, esaltato dal recente arrivo di Spencer, Young e soprattutto di Mannion che ha portato la squadra al livello di rendimento vicini ai top team del nostro campionato – sottolinea coach Luca Banchi - Sarà estremamente stimolante riuscire ad interpretare questo match dimostrando di avere cura di dettagli tecnici, tattici ed emotivi che avranno un ruolo decisivo sull’esito di una gara, che si preannuncia estremamente impegnativa”. Ancora indisponibile Dobric, Cacok, Shengelia. Fronte Varese, a parlare nei giorni scorsi è stato il grande ex Nico Mannion. “Le motivazioni saranno forti contro una squadra che conosco bene, ma è una partita che vogliamo vincere a prescindere. Con la Virtus dobbiamo alzare il livello della nostra prestazione, essere più fisici e mettere maggior energia; quella bianconera è una squadra di alto livello, dovremo cercare di essere aggressivi e giocare la nostra partita”. Tifosi – Il confronto che, come già accaduto nelle precedenti stagioni, vede il divieto di trasferta ai tifosi della Virtus residenti in provincia di Bologna. La decisione delle autorità arriva dopo gli incidenti tra le due tifoserie del 2018. Arbitri – Direzione di gara affidata a Begnis, Valzani, Lucotti. Radio & Tv – Diretta tv su Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.