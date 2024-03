La Virtus passa a Brescia e si prende il primato

Brescia, 25 marzo 2024 – La Virtus passa al PalaLeonessa e si prende il primato in classifica battendo 73-87 Brescia. Solida, volitiva, decisa, determinata, insomma vincente, la formazione di Luca Banchi si impone con pieno merito in casa di Brescia e raggiunge in testa alla classifica, con il doppio vantaggio nello scontro diretto, la formazione lombarda. Prova collettiva solida con i bianconeri che riescono ad avere punti ed energia dalla panchina con Abass e Polonara decisivi, insieme al solito Belinelli e a Pajola e Lundberg.

Eppure La Virtus si era presentata a questa sfida al vertice che vale il primo posto senza Hackett, Cordinier e Mickey.

La partita

Parte meglio la Virtus nei primi minuti del confronto, grazie anche a 5 punti di Pajola, e bianconeri avanti 5-9 al 3’.

Brescia con tanta energia ribalta la situazione portandosi avanti 17-12. La partita rimane sul filo dell’equilibrio, poi la Virtus prova a dare la prima vera spallata al match toccando il +9, sul 31-40 al 16’ grazie anche all’ottima prova della sua panchina, Abass e Polonara su tutti. Nel finale secondo quarto Brescia prova a rimettersi in scia risalendo fino al -5 dell’intervallo.

La ripresa inizia con una Virtus perfetta che infila uno 0-9 allungato sul 5-15 grazie ai canestri di capitan Marco Belinelli. Sul 44-59 Magro, al 24’ è costretto a chiedere tempo. Brescia prova a rientrare, ma la Virtus tiene sempre il vantaggio in doppia cifra, con la tripla a fil di sirena di fine terzo quarto di Lundberg che vale il 61-73. L’ultimo quarto si apre con una nuova tripla di Lundberg per il nuovo +15 bianconero sul 61-76. Polonara in gran serata continua a bersagliare dalla lunga distanza, Pajola si conferma il ministro della difesa bianconera e i bianconeri toccano il massimo vantaggio +19 sul 65-84 al 36’.

Nel finale Brescia si innervosisce Burnell spinge Dobric il quale cade addosso a Banchi e scatena la reazione della panchina bianconera. Gioco fermo arbitri che riguardano i filmati, alla fine viene espulso solo Shengelia, mentre viene fischiato antisportivo a Burnell. Dobric dalla lunetta fa +20, massimo vantaggio, poi Brescia riduce marginalmente il gap fino al 73-87 finale.

Il tabellino

GERMANI BRESCIA 73

VIRTUS BOLOGNA 87

LEONESSA BRESCIA: Christon 11, Della Valle 8, Petruccelli 14, Burnell 13, Bilan 10; Gabriel 4, Massinburg 4, Cournooh 8, Akele 1, Tanfoglio ne, Pollini ne, Porto ne. All. Magro.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 10, Belinelli 17, Dobric 3, Shengelia 8, Dunston 2; Lundberg 12, Mascolo 2, Lomazs 2, Polonara 14, Zizic 4, Abass 13, Menalo. All. Banchi.

Arbitri: Begnis, Sahin, Grigioni.

Note: parziali 22-20, 39-44, 61-73.

Tiri da due: Brescia 19/39; Virtus 12/24. Tiri da tre: 7/28; 17/36. Tiri liberi: 14/16; 12/17. Rimbalzi: 34; 41.