Il cuore Virtus non basta, dopo una finale combattutissima la Supercoppa va a Milano

Bologna, 22 settembre 2024 - Il primo trofeo della stagione va all’Armani Milano che all’Unipol Arena si aggiudica la Supercoppa di Serie A battendo nella finalissima proprio la Virtus Bologna per 98-96 dopo un tempo supplementare.

Prima fasi di studio poi, nonostante gli 8 punti in avvio di Nebo la Virtus prende il largo con i canestri di Clyburn e Shengelia e con Zizic che si conferma offensivamente conferma la sua pericolosità. Virtus avanti 13-22 all’8’.

I bianconeri continuano a trovare con ottima continuità la conclusione da fuori e allungano toccando il +15 sul 22-37 al 13’. La stanchezza e la fatica della due giorni di sfide inizia a farsi sentire nelle gambe dei giocatori, con le percentuali al tiro che si abbassano dall’una e dall’altra parte. Milano così nel finale di quarto riesce a ridurre il gap di svantaggio. All’intervallo Virtus avanti di 11 punti.

Pronti via e dopo il canestro Virtus, Milano infila un break di 17-4 che gli riporta, al 26’ in perfetta parità sul 53-53. L’Armani ha una marcia in più e mette la freccia. Superato il momento di sbandamento la formazione di Banchi prova a riprendere le redini del gioco e spinta dal suo pubblico, numerosissimo, come del resto ieri alla Unipol Arena, riprende in mano il controllo della sfida, riportandosi sul +5 all’ultimo break.

Break e controbreak la sfida continua sul filo dell’equilibrio e non bastano 40’ per spezzarlo.

Polonara segna l’82-83, Milano sbaglia, fa fallo sistematico per fermare Clyburn che però dalla lunetta fa 1 su 2. Dall’altra parte Nebo segna il canestro della parità. Lo stesso Clyburn sbaglia il canestro della vittoria.

Si va al supplementare dove la Virtus parte meglio con le triple di Polonara, ma poi si spegne. Milano ne approfitta, mette la testa avanti e alla fine si impone.

Il tabellino

ARMANI MILANO 98 VIRTUS BOLOGNA 96 (dopo 1ts)

OLIMPIA ARMANI MILANO: Dimitrijevic 16, Shields 10, Mirotic 18, Ricci 3, Nebo 20; Bortolani ne, Tonut 2, Bomaro 18, Leday 11, Flaccadari, Diop, Caruso ne. All. Messina.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 3, Belinelli 3, Clyburn 14, Shengelia 17, Zizic 6; Pajola 9, Morgan 11, Polonara 18, Diouf 4, Akele ne, Tucker 11, Graziulis ne. All. Banchi.

Arbitri: Lanzarini, Attard, Gonella.

Note: parziali 17-26, 36-47, 64-69.

Tiri da due: Milano 19/39; Virtus 18/36. Tiri da tre: 12/33; 13/3. Tiri liberi: 24/25; 21/27. Rimbalzi: 45; 31.