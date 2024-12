Virtus: Jakovljevic emozionato dopo la sfida contro la Stella Rossa

Corsi e ricorsi. La precedente squadra prima di arrivare alla Virtus di Nenad Jakovljevic, capoallenatore per una sera vista l’impossibilità di andare a referto di Dusko Ivanovic, era stata la Stella Rossa, con Ivanovic in panchina e contro la Virtus.

"Stasera è stato un cocktail di emozioni forti per me - sottolinea Jakovljevic – Luca Banchi mi ha portato qui, è un signore con la S maiuscola come allenatore e come uomo. Grazie a lui mi sento una persona migliore, con più valori sportivi e di vita".

Poi le parole dell’assistente allenatore parlano della sfida. "E’ molto difficile per me parlare stasera. C’è un cocktail di emozioni fortissimo che sto provando. Abbiamo giocato una buona partita per tanti minuti, ma non sono stati sufficienti. I 37 punti subiti nell’ultimo quarto sono in gran parte colpa mia".

Presente, ma anche futuro nelle parole di Jakovljevic. "C’è tanto da fare, la strada che ci attende è dura e lunga, ma vi posso assicurare che tutti noi daremo il 600 per cento per questa piazza e per questi colori, vogliamo rendere fieri i nostri tifosi".

Il finale della sfida con la Stella Rossa ricalca quello di tante altre sfide. "Pensiamo al futuro, l’idea mia e di coach Ivanovic è l’importanza della difesa. Dovremo ripartire da quello. Dovremo rallentare il ritmo, fermare la palla".

Coach Ivanovic entrato quasi in sordina nell’Arena si è seduto nell’angolo a fianco della panchina. E il patron Massimo Zanetti? "Ivanovic? Un uomo che è abituato a lottare, come la sua carriera dimostra. Era contento di venire, e questo a me piace. Per fortuna la Virtus rimane un punto di arrivo per giocatori e allenatori. E questa squadra non è così sbagliata, abbiamo perso una decina di partite all’ultimo tiro".