Virtus, la testa non è all’Eurolega: vittoria in rimonta con Cremona

Bologna, 14 aprile 2024 – Per una sera la Virtus si lascia alle spalle l’Eurolega, riabbraccia il campionato e batte in rimonta 93-85 Cremona. In attesa di giocarsi tutto nel play-it di martedì sera a Istanbul con l’Efes, la formazione di Luca Banchi torna a sorridere battendo la Vanoli. A meno di 48 ore dalla sfida di Eurolega con il Baskonia e in attesa della sfida con i turchi, le V Nere tornano a battere un bel colpo in campionato.

Superare Cremona, con quel che è stato e con quel che sarà, non era e in effetti non è stato facile, ma va riconosciuto a Belinelli (21 punti e decisivo nella vittoria) e compagni di aver dato tutto quello che in questo momento la squadra è in grado di produrre.

Impegno e dedizione, anche se la lucidità, inevitabile per quanto detto sopra, a tratti in effetti è mancata. La Virtus quindi vince e consolida la sua posizione in classifica, in attesa delle ultime 3 decisive giornate di campionato.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 93

VANOLI CREMONA 85

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Lundberg 15, Belinelli 21, Pajola 8, Mascolo, Lomazs ne, Shengelia 8, Hackett 7, Polonara 10, Zizic 11, Dunston 9, Abass 2, Cordinier 2. All. Banchi.

VANOLI CREMONA: Davis 15, Pecchia 2, Denegri 12, Galli ne, Lacey 8, Piccoli 6, Mccullough 8, Golde 15, Zanotti 2, Eboua 17. All. Cavina.

Arbitri: Bartoli, Perciavalle, Capotorto.

Note: parziali 20-23, 49-53, 73-69.

Tiri da due: Virtus 23/35; Cremona 19/35. Tiri da tre: 9/27; 9/18. Tiri liberi: 20/26; 20/26. Rimbalzi: 37; 22.