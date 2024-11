Virtus, l’azzurro ti dona. Akele brilla con l’Italia

Un segnale importante e, per certi versi, un messaggio anche a chi, in questo momento, con la maglia della Virtus sta incontrando tante difficoltà (uno su tutti, Will Clyburn) o chi addirittura sta guardando i compagni giocare (Rayjon Tucker) dopo aver brillato fino a pochi mesi fa con un’altra maglia.

Depressione e musi lunghi servono pochissimo. Occorre, al contrario, restare sempre concentrati e approfittare di ogni più piccola occasione. E’ quella che ha preso al volo Nicola Akele, che era arrivato a Bologna sapendo di avere tanti giocatori (importanti) davanti.

Non s’è pianto addosso, l’ex bresciano e, al contrario, ha preso con entusiasmo la convocazione in Nazionale. Questo gli ha impedito di essere a disposizione di Banchi, con i compagni, nel match di Eurolega con il Fenerbahce. Ma in azzurro, Nicola ha trasformato gli ’ne’ o i pochi minuti concessi dal coach in energia pura.

Vero che l’Islanda non era un avversario particolarmente insidioso. Ma il bianconero ha risposto presente infilando 13 punti con 4/9 da due e 1/2 da tre. Un bottino di tutto rispetto che gli darà fiducia. E che riporterà nei prossimi giorni, alla palestra Porelli, un ragazzo voglioso di dimostrare tutto il suo talento anche con la nuova maglia.

Nicola è tornato con i compagni – nessun problema per il ct Gianmarco Pozzecco, che ha saltato la ripresa del match con l’Islanda per un "forte mal di testa" – in Italia e domani giocherà a Reggio Emilia sempre con la maglia azzurra e sempre con l’Islanda già ampiamente battuta, 71-95, a domicilio.

Restano riserve a casa e a questo punto difficilmente saranno chiamati dal ct, a meno di problemi dell’ultima ora, Achille Polonara, Alessandro Pajola e Momo Diouf, che continueranno così ad allenarsi con i compagni in bianconero, per preparare la prossima trasferta di Eurolega a Parigi, contro una formazione che fino a questo momento sta andando oltre le più rosee aspettative.

Rinviato, infine, l’incontro previsto domani, al negozio Sky di Casalecchio, all’interno di Shopville Gran Reno. Daniel Hackett e Riccardo Visconti avrebbero dovuto essere ospiti, dalle 17, di Gaia Accoto, mettendosi anche a disposizione dei tifosi. L’appuntamento, fa sapere proprio la Virtus, è stato posticipato.