Virtus domani il campo a Napoli

Bologna 29 ottobre 2023 – Posticipo in riva al golfo di Napoli per la Virtus. Domani nella 5^ giornata di serie A maschile la formazione di Luca Banchi scende in campo alla Fruit Village Arena Pala Barbuto di Napoli per affrontare, alle 20.30, la Gevi padrona di casa.

L'allenatore della Virtus Luca Banchi

Confronto tutt’altro che facile attende Marcon Belinelli e compagni contro una squadra che ha un bilancio attualmente positivo (3 vittorie e 1 sola sconfitta) e che nelle mura del proprio impianto ha affrontato e battuto Milano e Brindisi. “Affrontiamo Napoli che sta vivendo un inizio di stagione esaltante grazie ad una serie di successi che ad oggi la vedono competere con le migliori squadre del campionato – conferma Luca Banchi -. Sappiamo che domani sarà una gara impegnativa, contro una compagine che abbina al talento un’ottima organizzazione di gioco su entrambe le metà campo. Sarà anche stimolante vivere l’emozione che trasmetterà un impianto tutto esaurito a far da cornice ad una partita che si preannuncia molto combattuta. Dovremo essere bravi a contenere l’urto di una squadra molto brillante che cercherà di imporre i propri ritmi avendo avuto a disposizione molti giorni per preparare al meglio una gara così importante”. Arbitri – Direzione di gara affidata al trio composto da Lanzarini, Quarta, Capotorto. Radio & tv - Diretta su Dazn, Eurosport 2 e radio su Nettuno Bologna Uno.