Virtus, notte da urlo con il Barça. Banchi: "Presto per fare bilanci"

Coraggio, incoscienza e faccia tosta. Tre sfide ravvicinate durissime, ma al tempo stesso avvincenti attendono la Virtus. Si comincia questa sera alle 20.30 alla Segafredo Arena con il confronto con il Barcellona nella 12^giornata di Eurolega, si proseguirà venerdì, sempre in casa, con il Maccabi Tel Aviv e si conclude il trittico domenica al Forum di Assago con il confronto della 11^giornata di serie A con l’Armani Milano. Passo dopo passo, ha predicato coach Luca Banchi con la sua Virtus che, classifica alla mano oggi è attesa da una sfida tra big, tra i catalani e i bianconeri, seconda contro terza forza della graduatoria.

"Col Barcellona partiamo dalla nostra identità di gioco e dalla consapevolezza che dovremo opporre fisicità, energia ed essere coraggiosi – sottolinea coach Banchi –. Sarà difficile arginare il loro talento: hanno una struttura consolidata negli anni e un modello di gioco che, con la nuova guida tecnica, sembra aver trovato ulteriore impulso. Dobbiamo rendergli la vita difficile". Banchi e la Virtus sono pronti a dare battaglia, ma il tecnico toscano non vuole ancora fare bilanci della campagna europea. "È troppo presto, e per troppe partite abbiamo dovuto rinunciare ad alcuni giocatori. Mi piacerebbe vedere la squadra al completo per qualche settimana per capire le nostre potenzialità. La vera Virtus ancora non siamo riusciti a vederla, ma abbiamo sempre cercato di essere credibili: spesso ci siamo riusciti, a volte no, dobbiamo limitare i cali, ma la stagione è molto dura". V Nera che arriva alla sfida col Barcellona non nelle migliori condizioni. "Pajola, Smith, Abass e Polonara non sono al meglio. Siamo dentro a un ciclo ampio, con tante partite, ieri è stato l’unico allenamento di contatto della settimana. Barcellona, Maccabi e Milano aprono scenari completamenti diversi, bisogna usare il poco tempo a disposizione per adattare il sistema".

Banchi rifugge poi dal fatto che il trittico di sfide possa essere il crocevia della stagione. "Figuriamoci, siamo solo a inizio dicembre. Vorrei trasmettere un po’ di equilibrio a un ambiente che vive di passione. L’avvio di stagione ha portato euforia che ha contagiato anche i ragazzi, ma in una stagione così lunga e dura nessuna squadra è esente dall’avere momenti di difficoltà. Tutte le squadre hanno picchi e cali di rendimento. Queste sono altre tre partite importantissime e durissime, tutto qui".

Tra i protagonisti in campo ci sarà Jordan Mickey, anche egli reduce da periodo di stop, ma tornato a piena disposizione di coach Banchi nelle ultime sfide. "Ci attende una partita dura, avremo di fronte una delle migliori squadre di Eurolega – sottolinea il lungo americano –. Il Barcellona sta giocando davvero bene. Da parte nostra dovremo continuare a migliorare la nostra difesa, andare bene a rimbalzo ed essere pronti per giocare una partita con il giusto bilanciamento".

Biglietti Sono ancora disponibili e acquistabili sul circuito Vivaticket e da questo pomeriggio, a partire dalle 18.30, alla biglietteria di Piazza della Costituzione.

Arbitri Direzione di gara di Virtus-Barcellona affidata al trio Lottermoser, Foufis e Boubert. Radio&Tv Diretta su Sky Sport, Dazn e Euroleague.TV e radio su Nettuno Bologna Uno.