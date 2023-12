La Virtus si regala un’altra notte da ricordare in Eurolega: Olympiacos ko e secondo posto

Bologna, 19 dicembre 2023 – Cuore bianconero. Il grande carattere di Marco Belinelli e compagni regala alle V Nere un’altra notte da ricordare. La formazione di Luca Banchi batte, nella 15esima giornata di Eurolega, l’Olympiacos con una prestazione straordinaria per carattere, la determinazione, volontà e con un Daniel Hackett ancora una volta strepitoso. Una vittoria che regala alla Virtus 11-4, visto il ko del Barcellona, la solitaria seconda posizione in classifica dei bianconeri.

Parte bene l’Olympiacos che vola avanti 4-12. Cordinier è scatenato e riporta a stretto contatto la Virtus sotto, ma di misura al primo stop dopo il 2+1 di Lundberg.

Nella seconda frazione di gioco l’inerzia torna tutta dalla parte dei greci che allungano fino a toccare il +13, con un gioco interno-esterno che esalta la fisicità di Fall e il tiro da fuori dei biancorossi. Ad inizio ripresa la Virtus ha un sussulto grazie ai primi punti di Shengelia e alla fisicità di Cacok. Al 24’ la tripla di Belinelli vale il -5 sul 40-45. L’Olympiacos torna ad allungare con vantaggio in doppia cifra. Al 31’ i greci sono avanti 47-57. Dobric e Dunston riportano la Virtus a -4 sul 53-57. Al 35’ la tripla di Dobric vale il -2 sul 60-62. Magia di Hackett e Virtus a -1 sul 64-65. Dopo una intera partita a rincorrere il primo vantaggio della partita bianconero arriva sulla tripla di Dobric sul 67-65 al 37’. Si entra nell’ultimo minuto sul 67-67. Strepitoso Hackett che segna il +2 e poi subisce lo sfondamento di Walkup. La tripla a fil di sirena di Larentzakis si ferma sul ferro, per una nuova splendida vittoria bianconera. Giovedì si torna in campo per la trasferta di Valencia.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 69 OLYMPIACOS PIREUS 67 VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 13, Lundberg 5, Belinelli 12, Pajola 3, Smith ne, Dobric 10, Cacok 7, Shengelia 6, Hackett 8, Polonara 2, Dunston 3, Abass. All. Banchi. OLYMPIACOS PIREUS: Walkup 3, Williams-Goss 2, Canaan 6, Larentzakis 13, Fall 12, Papanikolaou 5, Brazdeikis 5, Peters 7, Petrusev 4, Milutinov 10, Skma ne, McKissic. All. Bartzokas. Arbitri: Javor, Peruga, Nedovic. Note: parziali 17-19, 28-40, 47-55. Tiri da due: Virtus 16/42; Olympiacos 17/30. Tiri da tre 8/21; 7/29. Tiri liberi: 13/16; 12/16 . Rimbalzi: 36; 38.