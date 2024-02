Virtus Polonara e Pajola, rinascita azzurra

La Nazionale per ricaricare le batterie e ritrovarsi per un finale di stagione che per la Virtus, fallito l’obiettivo Coppa Italia, diventa molto importante.

Il prossimo impegno della Virtus, proprio alla Segafredo Arena, è in programma l’ultimo giorno di febbraio. Il 29 arriverà Valancia, ma prima Achille Polonara e Alessandro Pajola risponderanno alla chiamata di Gianmarco Pozzecco.

Per Polonara è un appuntamento importante. Ai Mondiali il suo tiro da tre non entrava mai: si sarebbe poi scoperto, al suo ritorno in Italia, la neoplasia testicolare che lo aveva colpito. L’intervento a inizio ottobre, la chemio, il recupero. Achille non s’è mai tirato indietro. Ma forse, per ritrovare la condizione migliore, avrebbe bisogno di giocare ancora di più.

Ecco perché la maglia azzurra rappresenta sia un premio sia uno stimolo per un ragazzo straordinario. Chi non si tira mai indietro, poi, è l’altro anconetano del gruppo. Pajola e l’azzurro sono ormai un binomio imprescindibile. E anche questa chiamata servirà al regista per crescere ancora.

E a proposito di Nazionale sono stati definiti gli incontri del preolimpico. La Nazionale italiana è nel gironcino con Bahrain e Portorico. Primo match il 2 luglio con Bahrain, poi, due giorni più tardi, il confronto con Portorico. Nell’altro gironcino che riguarda direttamente l’Italia ci sono la Lituania, la Costa d’Avorio e il Messico. Semifinali incrociate tra prime e seconde il 6 luglio e finale il 7. Sulla carta, gli azzurri se la giocheranno con la Lituania. Come alle Olimpiadi di Atene, quando il successo sui baltici spalancò poi le porte per la finale dei Giochi.

Detto che Pozzecco, qualora si arrivasse ai Giochi, potrebbe anche provare a solleticare tanto capitan Marco Belinelli quanto Daniel Hackett, ci sarà un altro, tra i tanti, nazionali che avrà un trattamento speciale.

Già, perché Rihards Lomazs, in Lettonia, ritroverà il suo ct. Che sarebbe poi Luca Banchi. E probabilmente in nazionale Lomazs avrà maggiori opportunità di quante ne ha avuto finora in bianconero. Un salto di qualità con la Lettonia, per dare un segnale sia al ct sia al suo coach di club. Che è poi sempre Banchi.