"Virtus, siamo sulla strada giusta". Polonara, una tripla per risalire

Tra la delusione di chi ha perso l’ennesima partita in volata e la necessità di salire domani a Brescia per battere la Leonessa. Esattamente in mezzo a questi due fuochi ci sta la Virtus che ieri ha riposato e che ha a disposizione solo oggi per preparare la trasferta in terra lombarda.

"Anche a Parigi ci è mancata un po’ di fortuna – spiega il lungo bianconero Achille Polonara – sapevamo che il nostro calendario in Eurolega non era dei più facili e siano riusciti a giocarcela fino in fondo tante volte, anche se poi gli episodi decisivi non ci sono stati favorevoli. Dobbiamo guardare avanti sapendo che siamo sulla strada giusta e che domani ci attende un impegno non facile, contro un avversario che ha il vantaggio di potersi concentrarsi solo sul campionato. Cercheremo di essere pronti per confermare quanto di buono stiamo facendo nella serie A italiana".

L’ala anconetana ha parlato durante l’inaugurazione al nuovo ‘temporary store’ della Virtus che è stato allestito all’interno del centro commerciale Gran Reno. Con lui Riccardo Visconti, che al momento è relegato al ruolo di quattordicesimo uomo all’interno delle rotazioni bianconere, un posizionamento non facile che l’esterno piemontese sta vivendo con grande intelligenza.

"In estate ho parlato tanto con il coach e con altri giocatori che hanno vissuto la stesso situazione – racconta –, ma ci sono alcuni dettagli che sono personali e che, quindi, scopri mentre li stai vivendo. Come giocatore vorrei essere sempre in campo, ma allo stesso tempo mi considero fortunato perché qui ho l’occasione di allenarmi con compagni di grande talento e a un’intensità molto più alta rispetto a quella a cui ero abituato. Si tratta di una opportunità unica di crescita che spero di sfruttare fino in fondo".

Rientrata da Parigi nella primissima mattinata di ieri, la formazione allenata da Luca Banchi ha cercato di ricaricare le pile sapendo che nell’arco di sei giorni dovrà prima affrontare Brescia e poi ricevere mercoledì l’Alba Berlino e venerdì la Stella Rossa di Belgrado. In questa stagione la gara contro i tedeschi terrà a battesimo l’Arena della Fiera che diventerà la casa dei bianconeri fino alla fine dell’annata.