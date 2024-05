Virtus chiude con Trento e si prepara ai playoff: quando e dove vedere la partita

Bologna, 4 maggio 2024 – Ultima palla a due della stagione regolare per la Virtus. Domani pomeriggio alle 18.15, la formazione di Luca Banchi conclude la prima fase di campionato ospitando alla Segafredo Arena la Dolomiti Energia Trentino. Sfida importante per i bianconeri che vincendo si conquisterebbero il primo posto e quindi il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff, lasciando altresì Brescia e Milano, le altre due squadre prime in classifica, affrontarsi nell’altra parte del tabellone.

Precedenti

Le squadre si sono affrontate già in 16 occasioni, tutte in stagione regolare. La Virtus è avanti per 9-7 nei precedenti e per 5-2 negli scontri diretti giocati in casa. Trento ha vinto in casa dei felsinei soltanto in due occasioni: il 3 aprile 2016 (68-75) e il 10 maggio 2021 (83-91). Nella Virtus assente Cacok e ovvia rotazione per il numero di stranieri tesserabili, mentre per Trento assente Andrejs Grazulis, oggetto del desiderio Virtus, indisponibile per un’operazione al ginocchio che lo terrà out per tutta la stagione, Mattia Udom che ha chiuso anzitempo la stagione operandosi al ginocchio sinistro e Saliou Niang indisponibile per frattura da stress al secondo metatarso del piede sinistro.

“La gara contro Trento sarà l’occasione per chiudere la stagione regolare inseguendo l’obiettivo di conservare la nostra attuale posizione di classifica, affrontando un avversario che si è distinto in questa stagione per la capacità di competere a ogni livello – conferma coach Luca Banchi – Sarà nostro compito far tesoro delle esperienze accumulate in questo percorso, per difenderci dalle insidie di una gara che presenta molti aspetti sui quali mostrare la nostra consistenza tecnica e tattica”.

Biglietti – Disponibili sul circuito Vivaticket, mentre la biglietteria di P.zza della Costituzione sarà aperta dalle 16.15.

Arbitri – Direzione di gara affidata a Begnis, Quarta e Nicolini.

Radio & Tv – Diretta su Dazn, Eurosport 2 e Nettuno Bologna Uno.