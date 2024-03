Virtus, tutto ruota attorna al campionato. Battere Pistoia per rilanciarsi in Eurolega

Utilizzare gli impegni di campionato per consentire alla squadra di ritrovare la fiducia in Eurolega. E’ questo lo spirito con cui la Virtus domani alla Segafredo Arena (ore 20, diretta Eurosport2) riceverà la visita di Pistoia. Passa un po’ in secondo piano il fatto che una vittoria contro la formazione toscana consoliderebbe l’attuale primato in classifica dei bianconeri.

Tra qualche infortunio fisico di troppo in ruoli praticamente fondamentali e alcune situazioni altrettanto sfortunate di gioco, la V nera ha infilato la quinta sconfitta consecutiva in Europa e sebbene la formazione allenata da Luca Banchi sia già certa di disputare i playin, c’è molta differenza tra chiudere la fase di qualificazione in settima o in ottava posizione, piuttosto che al nono o la settimo posto. Nel primo caso ci sono due possibilità per provare ad accedere ai playoff, mentre nel secondo caso la questione si fa molto più complicata.

La trasferta di Milano e l’incontro casalingo contro il Baskonia sono le ultime due tappe prima di iniziare il post regular season ed è la vicinanza di questo traguardo a rendere urgente il ritorno a quella convinzione che ha contraddistinto i virtussini nella prima parte della stagione.

Ci sono giocatori come Jordan Mickey, che stanno vivendo un momento di forte difficoltà, mentre altri avrebbero bisogno di rifiatare per tornare a essere chirurgici. Anche domani non dovrebbe essere a disposizione Isaia Cordinier e questa incertezza, unita all’andamento poco rassicurante dei lunghi, ha convinto il club a commutare in una sanzione la squalifica di un turno che Toko Shengelia ha rimediato a Brescia.

Con le sue dodici vittorie nelle 24 gare disputate, Pistoia è la rivelazione di questo campionato. Nessuno si aspettava che con un budget così ristretto si potesse allestire una squadra che è stata in grado di vincere a Milano e Napoli. Nonostante questi risultati sulla società aleggiano diversi dubbi dovuto a un cambio di proprietà.

L’attuale consorzio che detiene le quote del club ha svolto tutte le operazioni per un passaggio di testimoni che dovrebbe avvenire giovedì. La realtà acquirente raccoglie diversi soggetti statunitensi, tra cui l’ex giocatore Ron Rowan che tornerebbe in Toscana, dopo avere giocato proprio a Pistoia e poi a Siena, per realizzare diversi progetti immobiliari estranei all’edilizia residenziale.

I dubbi sono chiaramente legati alle prime mosse di questo gruppo e se poi deciderà di confermare una stretta cerchia di persone che ha consentito alla squadra di ottenere risultati più che buoni in grande autonomia. Tornando alla pallacanestro giocata, all’andata la gara si concluse con il risultato di 70-91 in favore dei bolognesi con Marco Belinelli, Bryant Dunston, Daniel Hackett e Toko Shengelia che in quella occcasione dimostrarono tutta la loro superiorità.

Nulla di nuovo sotto il sole dato che spesso i risultati della Segafredo sono stati condizionati dal rendimento di questo quartetto.

Domani arbitrano Paternicò, Borgo e Marziali.