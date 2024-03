Virtus, vittoria amara. Stop per Cox e Andrè. La rabbia di Vincent:: "Gli arbitri dovrebbero proteggere le ragazze"

Ha rischiato di costare carissima la vittoria conquistata martedì a Roma dalla Virtus nel posticipo della ventunesima giornata di campionato. Nel finale della sfida vinta dalle bianconere si sono infortunate Lauren Cox e Olbis Andrè costrette ad uscire anzitempo.

Cox lamenta una distorsione alla caviglia destra, Andrè a quella sinistra. Le due giocatrici, sono state sottoposte ad accertamenti clinici che sembrano aver escluso problemi maggiori. Due infortuni che hanno mandato su tutte le furie coach Pierre Vincent, di solito sempre molto pacato nelle dichiarazioni.

"Non voglio dire nulla della partita, sono arrabbiato perché non parlo mai degli arbitri, però questa volta lo voglio fare e non è una scusa, visto che abbiamo vinto facilmente – sbotta il tecnico francese –. Il primo dovere è quello di proteggere le ragazze, ho perso due lunghe per infortunio perché non hanno fischiato e hanno lasciato andare tutto. Ho parlato una volta e sono stato richiamato subito. Quando non si fischia ripetutamente succede questo, è importante non dimenticarlo e la salute delle ragazze va messa al primo posto".

Un Vincent arrabbiatissimo per l’eccessiva tolleranza di gioco duro da parte della terna arbitrale e che ha rischiato di far perdere al tecnico francese le sue due lunghe.

Fortunatamente nel prossimo fine settimana la Virtus osserverà un turno di riposo, con le bianconere che avranno tempo fino al 30 marzo per recuperare le due in vista della sfida in casa della capolista Venezia.

Le parole di Iliana Rupert sono sulla sfida di Roma. "Sapevamo che le nostre avversarie avevano delle ottime guardie e tirano molto bene, oltre che delle lunghe molto energiche. Per noi era fondamentale controllare i loro tiri e proteggere il ferro. Siamo una squadra di tiratrici, alcune sere abbiamo buone percentuali e in altre meno. Con Roma siamo state efficienti sia dalla lunga distanza che da due punti e siamo riuscite a controllare bene la partita".

Adesso la sosta e il ritorno in campo nel turno prepasquale al Taliercio di Venezia contro la Reyer.

Filippo Mazzoni