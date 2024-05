Volata Cordinier dà la spinta giusta alla Virtus

Virtus Bologna

83

Tortona

77

SEGAFREDO : Cordinier 14, Lundberg 8, Belinelli 22, Pajola 2, Mascolo ne, Lomazs ne, Hackett 1, Mickey 17, Polonara 2, Zizic, Dunston 10, Abass 7. All. Banchi.

TORTONA: Zerini 8, Ross 7, Dowe 7, Candi 3, Tavernelli ne, Errica ne, Strautins 14, Baldasso 10, Kamagate, Obasohan 13, Weems 6, Radosevic 9. All. De Raffaele.

Arbitri: Mazzoni, Valzani, Borgo.

Note: parziali 18-14; 32-30; 61-54. Tiri da due: Virtus Bologna 16/34; Tortona 12/29. Tiri da tre: 7/25; 11/38. Tiri liberi: 30/36; 20/23. Rimbalzi: 38; 43.

Missione compiuta per la Virtus che si porta sul 2-0. Nei playoff c’è spesso un momento in cui l’equilibrio si rompe e l’inerzia passa nelle mani di una delle due squadre, ma in questa occasione i 15 punti messi a segno da Belinelli nel terzo quarto dimostrano come più che un episodio sia stato un uomo a fare la differenza e a caricarsi sulle spalle l’intera squadra . Non c’è Toko Shengelia (influenza) e Banchi decide di scendere in campo con la stessa formazione che si è imposta sabato. La scelta si rivela azzeccata, anche perché uno degli altri eroi si chiama Jordan Mickey che è riuscito a produrre quella continuità che raramente è stata tra le sue qualità. A 5’56’’ dalla fine Iffe Lundberg infila la tripla che spinge la Segafredo a + 12 (69-57).

Gli ospiti arrivano a -3 (69-66) in un amen, poi dopo il time-out, i bianconeri ritrovano il filo del discorso sfruttando l’energia di Isaia Cordinier che prima con una tripla e a seguire con un gioco da tre punti respinge gli avversari. Gli arbitri non risparmiano falli tecnici, con la Virtus che grazie alla lunetta va sul 78-69 e a seguire sempre con 3 liberi gli ospiti si avvicinano sul 78-72. C’è ancora da soffrire per Bologna che subisce un 4-0 di parziale. Gli ultimi 27’’, dopo l’infortunio di Lundbgerg, si sviluppano così: fallo di Candi su Mickey che realizza il primo, mentre il secondo tiro si incastra sul ferro. Per la regola del possesso alternato palla a Tortona. Poi è Baldasso ad andare in lunetta e anche lui ne sbaglia uno. Tecnico sulla rimessa e Belinelli non sbaglia e poi a a 19’’ è Hackett a fare 1/2 (81-77). L’incontro sembra non finire mai con gli ospiti che per due volte sbagliano il tiri del -1. La chiude Abass sempre dalla lunetta. Giovedì si gioca la terza gara a Casale Monferrato con la V nera che può chiudere la serie.