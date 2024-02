Zanetti in salaborsa. "Eurolega?. Contano i playoff»

Massimo Zanetti è stato ospite in Salaborsa, del convegno per rendere omaggio ad Ayrton Senna. Con il marchio Segafredo, il patron della Virtus è stato uno dei primi sponsor del brasiliano. "Era come un fratello – dice –. Chiedeva consigli". Torna sulla gara di venerdì, il patron. "L’importante per la Virtus è arrivare ai playoff. Monaco è una squadra molto forte, il suo presidente è anche a un amico e gli ho detto ’siamo 1-1’. L’importante è arrivare nei playoff". La ventisettesima giornata di Eurolega è prevista tra il 29 febbraio e l’1 marzo. Il prossimo turno: Alba-Maccabi; Virtus Bologna-Valencia; Partizan-Efes; Real Madrid-Panathinaikos; Fenerbahce-Vitoria; Zalgiris-Olympiacos; Villeurbanne-Milano; Bayern-Stella Rossa; Barcellona-Monaco.

L’ultimo turno: Efes-Maccabi 105-91; Vitoria-Villeurbanne 94-80; Partizan-Bayern 78-79; Valencia-Olympiacos 65-78; Milano-Real Madrid 81-76; Stella Rossa-Zalgiris 91-93; Panathinaikos-Fenerbahce 74-63; Barcellona-Alba 93-77.

La classifica: Real Madrid 44; Barcellona 36; Panathinaikos, Monaco e Virtus Bologna 32; Olympiacos e Fenerbahce 30; Vitoria 28; Valencia e Maccabi 26; Partizan 24; Milano, Kaunas, Efes e Bayern Monaco 20; Stella Rossa 20; Alba e Villeurbanne 10.