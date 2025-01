Volley C: Apav, un anno super. Domani a Senigallia grande sfida contro la prima della classe

L‘anno 2024 è stato sicuramente positivo per la società Apav Lucrezia. Dopo aver conquistato la promozione in serie C senza subìre sconfitte e dopo aver vinto il titolo regionale la società ha affrontato il nuovo campionato con un nuovo staff tecnico composto dai tecnici Andrea Burini e Sebastiano Caselli e dal confermatissimo Egidio Cenogastri. Il coach Moris Meloni dopo aver conquistato brillantemente la promozione in serie C, si è preso un anno di pausa rimanendo nella società Apav con l’incarico di direttore tecnico e allenatore della under 16 denominata Mvp, nata dalla collaborazione con Gs Flaminia volley Fossombrone e Volley Pesaro. L’anno 2024 si è concluso con il 50º anniversario Apav nata nel 1974. La festa per il 50º si è svolta nel parco centrale di Lucrezia con una massiccia partecipazione di atleti, ex atleti, dirigenti ed ex dirigenti ripercorrendo con loro l’intero percorso della storia Apav. La seconda parte dell’anno 2024 è stato estremamente positivo, dopo un avvio altalenante di risultati, la squadra ha trovato una propria quadratura, chiudendo l’anno al terzo posto nel campionato di serie C regionale dietro Us Senigallia e volley Urbania e dopo aver raggiunto i quarti di finale di Coppa Marche femminile. Il nuovo anno 2025 si apre con due appuntamenti importanti e impegnativi.

Domani l’Apav andrà a far visita alla prima della classe Us Senigallia e mercoledì 29 gennaio si recherà nell’insidioso campo di Urbania, partita utile per la qualificazione alla fase finale di Coppa, gara sicuramente complicata pur avendo vinto l’andata per 3-0. "Affronteremo queste partite con il massimo rispetto per le avversarie – dice il presidente dell’Apav Massimo Scarpetti –, ma con la consapevolezza della forza della nostra squadra. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor ed in particolare i main sponsor Bcc Fano e Termomet di Calcinellli ed augurare a tutti gli amanti del mondo della pallavolo un buon anno". b. t.