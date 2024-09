Vuelle Arriva il primo quadrangolare-test

L’ultima partitella amichevole è di sabato contro la Virtus Bologna. Nonostante ogni quarto di gioco si azzeravano i punteggi, alla fine la formazione biancorossa è uscita dal campo con un trentina di punti di passivo. Tutta roba da mettere nel conto visto che con scarti così pesanti si poteva uscire anche lo scorso anno quando si era al piano di sopra.

Cambia invece un po’ tutto venerdì sera quando la formazione di Pino Sacripanti scenderà in campo al torneo di Lignano Sabbiadoro. A questo quadrangolare partecipano 4 formazioni e sono tutte di serie A2. Pesaro apre alle 19 contro Forlì, dopodiché il giorno dopo – sabato – affronterà la vincente tra Cividale (allenata da Pillastrini) e Vigevano, che sarà la prima formazione che la Carpegna Prosciutto affronta in casa mercoledì 2 ottobre alle 20,30. Il primo di tanti match infrasettimanali perché in totale le partite in mezzo alla settimana sono in totale 8. Importante – fino ad un certo punto però – il torneo di Lignano perché si possono prendere un po’ le misure delle altre formazioni che partecipano a questo campionato, al di là di come sarà il punteggio finale. Perché questi tornei hanno più valore per la messa a punto degli schemi e per l’affiatamento tra i giocatori che per il resto. Anche perché se uno torna a casa dicendo che ha battuto Cividale del Friuli, non è esattamente come dire che si è portata New York ai supplementari a Barcellona.

Per tanti tifosi, il campionato che andrà ad affrontare Pesaro è un po’ come leggere un testo in cirillico. Comunque per chi volesse seguire questa primo test della Carpegna Prosciutto le partite del torneo di Lignano Sabbiadoro dovrebbero essere trasmesse in streaming collegandosi su internet con una televisione locale e cioè Tele Friuli che dovrebbe trasmettere le partite di questo torneo in diretta proprio per la presenza di Cividale allenata da Pillastrini, vecchia conoscenza della tifoseria pesarese.

Intanto per saldare e rafforzare il cordone ombelicale tra la città e la squadra la Carpegnba Prosciutto ha messo nel conto una presentazione della squadra, non per pochi intimi e per gli addetti ai lavori. Perché la presentazione – la serata è sponsorizzata da Eden Viaggi che è uno dei soci del consorzio – in piazza del Popolo con inizio alle 21. Una data non scelta per caso anche perché è il primo giorno della Fiera di San Nicola, per cui, se non... nevica la città sarà piena di gente proveniente anche dall’entroterra. Una presentazione che dovrebbe fungere anche da colpo di reni per la campagna abbonamenti che è in corso. Una campagna abbonamenti che se supererà le duemila tessere, sarebbe già un successo. Il resto, per riempire il palasport, sarà poi tutto nelle mani di Sacripanti e dei suoi uomini con i risultati che usciranno dai campi di gioco.

m.g.