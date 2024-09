Trofeo Rotary. Vigevano, solidarietà sul parquet: "Raccogliamo fondi per il territorio»

Prendere il fascino che trasmette la Elachem Vigevano, società di basket di serie A2, quella che è la realtà sportiva più importante del territorio ed unirlo all’impegno per la raccolta di fondi da destinare ai service da parte del Rotary Club Lomellina oggi presieduto da Maria Luisa Mannelli. Nasce con questi presupposti il 1° "Trofeo Rotary Lomellina" che si disputerà sabato 21 settembre alle 18 al palaElachem di via Cappuccini e che opporrà alla formazione di coach Lorenzo Pansa, alla sua ultima uscita prima del via del campionato in programma la settimana successiva, alla Sam Massagno, squadra lo scorso anno finalista del campionato svizzero di serie A. L’idea è stata di Marco Rivolta, past-presidente del Rotary Lomellina che ha trovato subito il favore della società ducale, da sempre impegnata sul fronte sociale e che ha collaborato all’organizzazione dell’evento che ha il patrocinio di Life Onlus. "È necessario premettere che la nostra è una associazione di service che si occupa di raccogliere fondi da rendere poi fruibili dal territorio – spiega Rivolta – che nel post-Covid, periodo nel quale il disagio tra i più giovani è cresciuto in modo sensibile, si è dedicata ai progetti di formazione e tutela dei ragazzi, offrendo anchesupporto psicologico. Proprio per arrivare al mondo dei giovani abbiamo deciso di veicolare il nostro impegno attraverso la Nuova Pallacanestro Vigevano che è senza dubbio la realtà sportiva trainante non solo della città ma di tutto il suo territorio. Il nostro auspicio – conclude il past - president del Rotary – è che questo possa essere il primo passo di una lunga e proficua attività insieme". Una collaborazione che in realtà avrebbe già dovuto vedere la luce nelle passate stagioni e che non è decollata perché il tempo a disposizione non lo ha consentito. "La proposta del Rotary ci ha trovati in piena sintonia – gli fa eco il presidente della Nuova Pallacanestro Vigevano, Marino Spaccasassi – Per la nostra società le iniziative di carattere sociale hanno una importanza assoluta". I biglietti per l’evento, per il quale è stato definito il biglietto unico al prezzo di 10 euro, sono in vendita online sul circuito Vivaticket e potranno essere acquistati al botteghino del palasport di via Cappuccini il giorno del match.

Umberto Zanichelli