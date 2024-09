Fortitudo, test a Reggio per inserire i ’nuovi’ negli schemi

Bologna, 2 settembre 2024 – Una domenica di riposo per poi da quest’oggi riprendere con la preparazione. Chiusa una settimana intensa e proficua dal punto di vista degli allenamenti, la Fortitudo si prepara a scendere in campo al PalaZola, alla ripresa della preparazione. Quella conclusa sabato, inframezzata dalla sfida amichevole di Codogno con Piacenza, è stata una settimana decisamente positiva per la formazione di Devis Cagnardi. Tanto lavoro intenso per mettere benzina nel motore, oliare gli schemi e inserire sempre più i volti nuovi Gherardo Sabatini, Fabio Mian, Leonardo Battistini, Marco Cusin, ma ovviamente ancor di più Kenny Gabriel, negli schemi di gioco di coach Cagnardi.

Da oggi la Effe torna al lavoro per programmare, nel migliore dei modi, la prossima uscita prevista per mercoledì a Castelnuovo ne’ Monti con Reggio Emilia. Quella con la formazione reggiana sarà una sfida decisamente particolare per la Fortitudo, da un lato perché sarà la prima in assoluto per il trentacinquenne ala grande Gabriel con la canotta biancoblù, dall’altro perché sarà il ritorno da ex proprio di coach Cagnardi che, a Reggio Emilia, ha iniziato la sua carriera da allenatore del settore giovanile, per poi passare a fare per tanti anni l’assistente in prima squadra.

Una sfida amichevole amarcord quindi per Cagnardi, ma un confronto interessante, contro un’avversaria di categoria superiore per la Effe, che così potrà dare una valutazione chiara sulle condizioni della Fortitudo a due settimane e mezzo dall’inizio della preparazione. Per Reggio sarà una sfida particolare, con la società biancorossa che domani celebrerà il suo 50esimo compleanno nel centro storico della città con la proiezione del docufilm "Prima della partita – 50 anni di basket reggiano" realizzato per celebrare lo storico evento.

Il confronto in programma al Palasport di Castelnuovo ne’ Monti sarà aperto al pubblico, con palla a due prevista alle 20, in quella che sarà la seconda edizione del Trofeo Sport Valley. Per Reggio sarà la prima uscita ufficiale della stagione, per la Fortitudo la seconda, dopo che Matteo Fantinelli e compagni sono scesi in campo mercoledì scorso con Piacenza. Fortitudo ancora priva di Pietro Aradori che continua il percorso riabilitativo e di Alessandro Panni, in fase post operatoria a causa del problema all’ernia inguinale che lo aveva bloccato nelle scorse settimane, ma che non gli impedirà di essere presente il 29 settembre a Milano per la prima di campionato con l’Urania.