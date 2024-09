L’Estra perde Childs per infortunio. E Paschall è ancora in America

Prima tegola stagionale per l’Estra Pistoia, che perde per almeno 15 giorni Elijah Childs: l’americano durante l’allenamento di ieri ha riportato uno stiramento al collaterale del ginocchio sinistro. Il giocatore seguirà un programma riabilitativo seguito dallo staff medico biancorosso con la speranza che possa tornare a disposizione di coach Dante Calabria per l’inizio del campionato. Da una cattiva notizia ad una che potrebbe rivelarsi buona, ma il condizionale è d’obbligo: parliamo di Eric Paschall. Come noto, l’ex Nba non è ancora arrivato in Italia, nonostante la preparazione sia già entrata nel vivo. L’iter burocratico per l’ottenimento del visto è stato avviato ed anche se i tempi, come abbiamo visto, sono molto variabili, il giocatore potrebbe arrivare a Pistoia domenica o al massimo all’inizio della prossima settimana. Finalmente, viene da dire, visto che i tempi per il suo arrivo sono stati decisamente lunghi a causa di alcuni intoppi a livello di incartamenti che hanno rallentato le procedure.

Paschall è uno dei giocatori più attesi perché è fuori di dubbio che potenzialmente abbia tutto le caratteristiche per sparigliare le carte in questo campionato. Ma anche perché, al tempo stesso, è un giocatore che deve ritrovare la condizione migliore a livello fisico e personale per poter imporre la sua fisicità e le sue capacità realizzative. Il problema è proprio questo, ovvero vedere come si presenterà Paschall, quale sarà la sua condizione fisica e se potrà essere pronto per l’inizio della stagione. Diciamo che Paschall, proprio per tutte queste problematiche, avrebbe avuto bisogno più di ogni altro giocatore di iniziare subito la preparazione, ma la situazione è andata diversamente. Adesso però è inutile pensare a ciò che sarebbe potuto essere: è bene concentrarsi su ciò che si può fare per ritrovare in tempi stretti un giocatore ma sopratutto un uomo che, speriamo, possa aver risolto i suoi problemi.

In attesa dell’arrivo di Paschall, sabato i biancorossi saranno impegnati nel primo test contro una squadra di pari categoria. L’Estra, infatti, affronterà a Roma alla Ebk Arena la Givova Scagati (ore 18.30). Dopo questa gara amichevole Pistoia scenderà in campo il 14 e 15 settembre nel Trofeo Lovari di Lucca che vedrà la partecipazione, oltre che dell’Estra Pistoia, anche della Bertram Tortona, della GeVi Napoli (prima avversaria in campionato il 29 settembre) e dell’Umana Venezia. Il programma del torneo prevede: sabato 14 alle ore 18.30 Umana Venezia-GeVi Napoli, alle ore 21 Estra Pistoia – Bertram Tortona. Domenica 15 ore 18.30 finale 3°-4° posto, ore 21 finale 1°-2° posto. Infine, l’ultimo appuntamento della preseason biancorossa è in programma il 21 settembre a Modena contro la Vanoli Cremona alle ore 18.

Maurizio Innocenti