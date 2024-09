Will Clayburn si presenta alla Virtus: “Felice di ritrovare Zizic, Shengelia, Hackett e Polonara”

Bologna, 3 settembre 2024 - Esperienza e qualità. Will Clyburn è uno dei fattori più importanti della nuova stagione della Virtus. Oggi, presso la sede di Crif di via della Beverara è stato ufficialmente presentata la stella americana.

“Giocatori come Will Clyburn ti portano nello spogliatoio la cultura e il modo di lavorare di atleti che hanno vinto - sottolinea il gm bianconero Paolo Ronci -. L'abbiamo visto fin dai primi allenamenti. Leadership vera al servizio di compagni e staff. Toko è stato un grande partner nell'operazione, l'ha subito chiamato per convincerlo, ed è un gran bel segnale. Abbiamo voluto fare una sorpresa con l'annuncio di tutto il roster in un'unica serata, è la prova che stavamo lavorando anche prima”.

Dopo l’introduzione del gm bianconero ecco poi le prime parole di Clyburn. “Sono contento di essere qui e ringrazio il club. Bologna mi piace, più piccola rispetto alle altre che ho visto, ma alla mia famiglia piace molto. Io in Virtus porterò la mia esperienza: sono felice di ritrovare Zizic, Shengelia, Hackett e Polonara, in particolare la chiamata di Shengelia mi ha definitivamente convinto. Abbiamo veterani con tanta leadership, sappiamo che in Eurolega ci attenderanno tanti momenti difficili, dovremo essere una famiglia e abituarci a giocare tanto e viaggiare tanto. Banchi? Mi ha convinto fin dalla prima conversazione”.

Molto attese anche le parole del patron di casa Crif, Carlo Gherardi, azionista al 45 per cento della Virtus. “Sono molto soddisfatto della squadra e di come è stata composta. Dal punto di vista economico-finanziario la Virtus è bella e solida. I soci? Io per la mia parte mi sento di essere sereno e tranquillo, siamo saliti al 45% perché bisognava dare una mano, non abbiamo intenzione di crescere. La trattativa con gli israeliani? Premesso che il dottor Zanetti può fare quel che vuole nell'ambito degli impegni che ha con la squadra e l'altro azionista, che sono io. L'ho vista partire da 0 a 200 km/h in un giorno, non l'ho capita e per me i contorni non erano chiari. Ho segnalato questo al dottor Zanetti, di valutare per bene. Cambiamenti societari in atto? No, non è in atto nulla. Ora pensiamo a vincere”.