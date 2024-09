Virtus, via alla campagna abbonamenti. E’ iniziata l’attività del settore giovanile

Partirà ufficialmente oggi pomeriggio alle 15 nella segreteria del PalaPerucatti la vendita degli abbonamenti per assistere alle gare interne della Stosa Virtus nella stagione 2024/25. Lo slogan ‘T’appartengo’ lanciato dalla società senese ha riscosso un bel successo mediatico soprattutto per la bellezza del disegno realizzato dalla studentessa del liceo artistico senese Chiara Sestini. L’obiettivo della società è quello di superare le tessere vendute lo scorso anno, grazie anche alla conferma degli sconti relativi ai nuclei famigliari (che possono sottoscrivere fino a 4 tessere), agli over 70 e under 20 non tesserati. La squadra rossoblù intanto è entrata nella seconda settimana di lavoro che si concluderà domenica prossima 1 settembre con la prima amichevole stagionale contro Pino Firenze (ore 19 al PalaPerucatti). L’inizio della settimana ha segnato anche la partenza di tutta l’attività del settore giovanile, che si presenta ai nastri di partenza con molte novità e dopo una lunga estate di lavoro senza sosta tra provini e allenamenti individuali. Oltre a Tommaso Baldasseroni e Milos Joksimovic, chiamati al doppio impegno serie B-Under 19 eccellenza, c’è stato l’upgrade di ragazzi del vivaio rossoblù come Marco Falchi e Riccardo Chellini. La prima conferma in foresteria è stato Rocco Bartelloni, giocatore Under 19 chiamato anche a completare le rotazioni della Stosa Virtus. Oltre a lui ci sono Edoardo Caldarelli che farà parte del gruppo Under 19 e Olivers Senbergs, giocatore lettone che sarà impiegato sia nell’Under 17 che nella prima squadra. Confermato anche il classe 2008 Filippo Francesconi che farà parte sia del gruppo Under 17 che Under 19.

Tra i volti nuovi della foresteria rossoblù ci sono Matteo Ense, play 2009, e Andrea Tasselli, ala 2009, dalla Pallacanestro Grosseto, arrivati grazie alla proficua collaborazione con la società biancorossa e Alessandro Giunta, centro 2009 da Aquila Basket Trento. Oltre ai ragazzi della foresteria, andranno ad arricchire il settore giovanile rossoblu, Giulio Tilli (2006) dalla Mens Sana Basketball Academy, Oliver Bruni (2005), Andrea Bartoli (2006), Diego Pacciani (2007) da Valdelsa Basket, tutti in doppio utilizzo. Oltre a loro Edoardo Pacini (2009) da Castelfiorentino, Pietro Perinti (2011), Matteo Pianigiani (2011) e Filippo Panichi (2012) provenienti dal Basket Asciano. "L’obiettivo principale che si pone la Virtus – commenta il responsabile del settore giovanile maschile Edoardo Ceccarelli (nella foto) – è quello di far lavorare i ragazzi in un ambiente sano che cerca di migliorarli ogni giorno, come giocatori e come persone. Sappiamo quanto questo sia un lavoro difficile e ambizioso, ma siamo pronti alla sfida".