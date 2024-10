Vuelle, con Avellino arrivano i due punti tra gli applausi di oltre 4mila tifosi

Pesaro 6 ottobre 2024 - La Carpegna Prosciutto vede la luce solamente a due minuti dal termine contro la neopromossa Avellino. Ci vogliono un tiro da 3 di Imbrò prima e quindi una schiacciata in terzo tempo di Ahmad per mettere alle spalle la formazione campana.

La gara si chiude con il punteggio di 82 a 77 per i padroni di casa davanti ad un pubblico di oltre 4mila persone. Applausi per le due guardie, ma,in realtà a portare a casa la partita _ Avellino è stata sempre attaccata alle mutande di Pesaro _ è stato soprattutto Lombardi, l'ala grande che chiude con 28 punti con 8 su 11 da sotto e con un 4 su 4 dalla distanza.

Il tutto arrotondato anche 8 rimbalzi. Il giocatore chiave di questo match perché Avellino non ha mai mollato la presa grazie soprattutto all'ex Mussini che ha chiuso con 22 punti con 3 su 7 da sotto e con 2 su 6 dalla distanza.

Ma con un particolare: sopra di lui la difesa ha fatto acqua e falli per cui il play della formazione campana è andato in lunetta a ripetizione mettendo a segno 10 tiri su 12 tentativi.

Unica spalle del play, come pericolosità, l'ala americana Earlington che di punti ne ha messi a segno 20. Ha faticato Pesaro, molto di più di quelle che erano le previsioni, ma va detto che questo inizio di campionato di A2 sta regalando risultati pazzi.

Comunque sia, in attesa che si assestano i valori, la Vuelle porta a casa i due punti in palio e resta nella parte alta della classifica anche se il campo racconta, per quello che riguarda la Carpegna Prosciutto, che il lavoro di Pino Sacripanti è ancora molto lungo e profondo.

Soprattutto i problemi maggiori li sta avendo proprio nel settore dei play perché al di là dei due colpi finali di Imbrò e di Ahmad la gara di questi due giocatori non è stata affatto brillante, sia in attacco che sotto il profilo difensivo.

Sopra bisogna metterci anche il fatto che l'altro americano di Pesaro e cioè King, ha segnato i primi suoi punti alla fine del terzo quarto chiudendo la sua gara con 1 su 4 da sotto e 0 su 3 da fuori.

La palma del migliore tra i pesaresi va sicuramente a Lombardi, giocatore dinamico e veloce che ha avuto solamente due sbavature nel corso dell'incontro: due rigori sbagliati da sotto.

Buona la partita anche di Zanotti: concreta.

Il tabellino

Carpegna Prosciutto 82

Avellino Basket 77

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Reginato ne, Maretto 2, Parrillo, Imbrò 6, De Laurentiis 8, King 4, Bucarelli 6, Lombardi 28, Zanotti 12, Ahmad 16. All. Sacripanti.

AVELLINO BASKET: Lewis 12, Jurkatamm 6, Sabatino ne, Mussini 22, Earlington 20, Maglietti 2, Verazzo 3, Nikolic 6, Perfigli ne, Chinellato 6. All. Crotti. Arbitri: Radaelli, Cappello, Picchi.

Note – Parziali: 21-22, 38-34, 60-56. Tiri liberi: Pesaro 8/11, Avellino 17/23. Tiri da 3 punti: Pesaro 8/21, Avellino 8/26. Rimbalzi: Pesaro 37, Avellino 33. Spettatori: 4.128.