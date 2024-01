La Vuelle esonera Buscaglia: il nuovo coach è Romeo Sacchetti

Pesaro, 10 gennaio 2024 – Come al solito alla Victoria Libertas ci vuole tempo per prendere ogni decisione. Ecco che nella mattinata odierna è arrivata la decisione ufficiale con tanto di unico comunicato per l'addio a Maurizio Buscaglia e per l'accordo con Romeo Sacchietti: "La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Maurizio Buscaglia. La Victoria Libertas ringrazia Buscaglia per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale".

Il nuovo coach della formazione biancorossa è Romeo Sacchetti: l’allenatore di Altamura dal 2016 fa parte dell’Italia Basketball Hall of Fame. Nel 2011/2012 conquista il titolo di Coach dell’anno alla guida della Dinamo Sassari. Con il club sardo vince due Coppe Italia consecutive, una Supercoppa Italiana e il primo, storico scudetto della realtà sassarese.

Nel 2019 lo attende un nuovo successo, stavolta con la Vanoli Cremona insieme alla quale festeggia la conquista della Coppa Italia. Dal 2017 al 2022 è stato CT della Nazionale Italiana. Alla decisione pro Sacchetti la Vuelle arriva dopo la decisione di Giacomo Baioni di non accettare di subentrare a Buscaglia.