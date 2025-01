Vuelle, settore giovanile. Teamsystem under 19 cade a Pistoia. Via al girone di ritorno

Pesante sconfitta in under 19 Eccellenza per la TeamSystem Victoria Libertas under 19, impegnata in trasferta a Pistoia da dove è uscita sconfitta in modo rotondo 100-80. Contro la seconda forza del campionato (nonostante all’andata la VL vinse 94-70), i pesaresi partono molto forte, soprattutto offensivamente dove nei primi dieci minuti segnano 34 punti, ma i padroni di casa non si scompongono, rimanendo a contatto al ‘10 e poi ribaltando la partita nei due quarti centrali; un parziale combinato di 58-27 tra secondo e terzo quarto chiude di fatto anticipatamente la partita (+23 Pistoia) prima dell’ultimo parziale utile solo ai fini dei tabellini. Impressionante è la prova del pistoiese Federico Stoch, autore di 41 punti (13/16 in lunetta e 11/17 dal campo), collaudato dai 27 di Novori (in due hanno segnato il 68% dei punti della squadra); Stazi e Cornis con rispettivamente 21 e 20 sono i migliori in casa Vuelle. Lunedì prossimo in Baia Flaminia arriva Bologna San Lazzaro: sesta a +2 sulla VL (ultimo posto per gli spareggi nazionali) rende la sfida uno scontro diretto importantissimo per rimanere in lotta.

Nel campionato under 17 Eccellenza, il girone A ha visto disputarsi il derby tra VL e Bramante, prima e terza in classifica, vinto dai primi 92-60, mentre i Proca Gators sono usciti sconfitti dallo scontro diretto contro Basket Pedaso (53-62), originariamente utile per agganciarli in settima posizione. Sono arrivate vittorie per le formazioni pesaresi anche nel girone B del campionato under 17, fin qui poco fortunato per Italservice Loreto e Basket Giovane; martedì scorso il derby tra le due squadre è stato vinto ampiamente dal Loreto 51-74, mentre sabato a Pontevecchio Perugia ecco arrivare la prima gioia stagionale per il Basket Giovane, corsaro 59-63. In under 15 (foto coach Bertoni) doveva recuperare numerose partite la VL, tanto da scendere in campo nell’ultima settimana ben tre volte; sono arrivate tre vittorie su tre, utili ai fini della classifica per risalire la china e riprendere la propria marcia dopo le tre sconfitte sconfitte arrivate a cavallo tra novembre e dicembre. Nello stesso girone c’è anche il Loreto, il quale ha prima trionfato agilmente contro Montegranaro 90-50, ma poi è caduto 69-62 in casa dello Sporting Porto Sant’Elpidio facendosi rimontare nel secondo tempo. Questo weekend inizia inizia il girone di ritorno.

Leonardo Selvatici