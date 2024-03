Vuelle Siamo al bivio, con Reggio si può fare

La bella notizia? Arriva da Reggio Emilia: "E’ una squadra molto forte in casa anche perché si gasa, ma in trasferta è esattamente il contrario. Abbiamo vinto una partita a Napoli e forse un’altra... In trasferta Reggio è un mezzo disastro".

Insomma le premesse alla gara di domenica – palla a due alle 18 e 30 – non sono male per la formazione di Sacchetti. Intanto la società ha reso noti i prezzi dei biglietti che vanno da venti euro fino ad arrivare a cento per le poltroncine. Benché sia una partita fondamentale per la Carpegna Prosciutto la società non ha richiesto il massimo della capienza e cioè 10.600 posti. Cosa che è stata negata contro Bologna per una questione di ordine pubblico. Anche se ci si attende ancora una volta un pubblico importante per questo confronto che, se tutto va secondo le premesse e cioè con una vittoria, rimetterebbe la formazione di Sacchetti in corsa per la salvezza. Anche perché le tre squadre che sono sopra alla Vuelle – Treviso 16, Cremona e Varese 18 punti – hanno davanti una domenica proprio di quelle che non si possono classificare tra quelle facili: Treviso gioca in trasferta contro Pistoia; Cremona ha in casa una ‘rogna’ com’è Venezia e Varese, peggio mi sento, va a giocare sul campo di Derthona formazione che prima o poi rischia di svegliarsi anche perché ha un organico di tutto rispetto.

Nel frattempo in questi giorni, tra problemi societari e via dicendo, la squadra si è allenata bene e non si sono presentati problemi particolari per nessuno. Nell’ambito di un organico che corre tra luci e ombre una certezza sotto il profilo della tenuta mentale arriva da Paparà-Cinciarini che ormai va dicendo un po’ in tutte le sedi che il suo obiettivo è salvare la Vuelle dalla retrocessione. Per cui i tifosi possono contare su uno che sicuramente domenica in campo non arretrerà di un solo centimetro. Poi se accanto a lui ed anche a Tambone, altro giocatore che non gioca al risparmio, dovesse partire alla grande anche Foreman, l’evoluzione della gara potrebbe non essere così spigolosa come una prima lettura della classifica direbbe visto che Reggio è subito dietro le grandi del campionato.

Sicuramente Reggio, oltre ad avere un giocatore dal potenziale offensivo molto alto come Galloway, ha buoni centri per cui la lotta sotto i tabelloni sarà una delle chiavi dell’incontro. Contro la Virtus, il settore lunghi ha iniziato facendo acqua da tutte le parti, dopodiché con l’innesto in campo di Mazzola la situazione è andata migliorando alla grande rimettendo una situazione altamente deficitaria, verso un punto di equilibrio.

Se è vero che Reggio non è i Lakers, è altresì una certezza, visto il dopo Brescia, che il primo obiettivo di Sacchetti sarà quello di tenere alta la tensione all’interno del gruppo.

m.g.