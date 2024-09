Vuelle Un ex col nemico: Robinson a Rimini

Per la squadra la società ha messo sul piatto, euro più euro meno, la stessa cifra dello scorso anno. Se è stato allestito uno squadrone lo dirà il campionato. Questo perché ci sono due correnti di pensiero sulla Carpegna Prosciutto targata Pino Sacripanti. Una che dice – tra gli addetti ai lavori e non al bar dello sport – che una formazione come quella che è stata costruita quest’anno deve arrivare prima alla fine del torneo regolare e salire subito in A1 senza andare ai play off. Un’altra invece che sostiene che questa affermazione è piena e ricca di un ottimismo mal riposto perché sono quasi una decina le formazioni che possono lottare per la promozione, sia per organici sia per il budget che hanno speso.

A questo proposito, tanto per capire l’aria che tira, nella giornata di ieri Rimini ha ingaggiato come americano Gerald Robinson. E cioè quel play guardia che molti tifosi ricordano perché andò a sostituire per un paio di mesi, coppa Italia compresa, l’infortunato Massenat. La stagione era quella targata Repesa e sul non prolungamento del contratto a Robinson – Massenat non aveva ancora recuperato – saltò la mosca al naso proprio a Repesa che contava sui ‘servizi’ di Robinson, giocatore lineare, buona visione di gioco ed anche un’ottima mano. Giocatore rivisto dai tifosi biancorossi anche lo scorso anno perché la guardia statunitense ha militato a Scafati.

Tutto questo per dire che ci sono diverse squadre attrezzate per competere fino in fondo a questo campionato di A2 che si sta avvicinando ai blocchi di partenza. Quindi la strada per la formazione di Sacripanti non è senza buche e trappole.

Intanto nella giornate di oggi scadono i tempi per rinnovare gli abbonamenti al campionato per i detentori delle vecchie tessere. In quanti si sono presentati ai botteghini a sottoscrivere la nuova tessera, non si sa perché la società renderà noti i numeri solamente alla fine della campagna abbonamenti che per tutti riprende da lunedì. Società che ricorda che il 10 e cioè fra quattro giorni, martedì, la squadra verrà presentata in piazza del Popolo, sponsor Eden Viaggi. Il tutto avviene in concomitanza con la prima giornata della Fiera di San Nicola.

Da aggiungere che oggi scatta il torneo di Lignano Sabbiadoro dove la Carpegna Prosciutto apre le danze affrontando alle 19 Forlì, formazione dove milita Daniele Cinciarini che come il fratello Andrea è stato una meteora con i colori della Vuelle. Un test la prima uscita ndi questo quadrangolare anche perché Forlì lo scorso anno þorlì ha vinto la coppa Italia ed uno ei protagonisti di quella impresa è stato proprio Daniele Cinciarini. Per chi volesse vedere la gara può andare su Tele Friuli che trasmette la partita in streaming. Domani, sabato, Pesaro se la dovrà vedere con la vincente o perdente del confronto che mette di fronte Cividale e Vigevano.

m. g.