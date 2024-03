A Olbia sono vietati passi falsi. Serve una Recanatese impeccabile

Siamo al dunque: Olbia-Recanatese, di questo pomeriggio è molto più di uno scontro diretto e purtroppo, alla vigilia, le premesse non sono propriamente incoraggianti. Gianluca Longobardi infatti non è partito per la trasferta in Sardegna bloccato, in extremis, da un problema di natura fisica. Non è un’assenza di poco conto, considerando anche il rendimento recente del ventunenne esterno sinistro che dopo un periodo di appannamento sembrava aver ripreso la condizione migliore. Il suo forfait va ad aggiungersi a quelli, peraltro ampiamente previsti di Gomez ed Egharevba, per cui, in definitiva, i convocati dal tecnico Filippi sono stati 21. In simili frangenti non è retorica dire che tutti sono chiamati a dare qualcosa in più rispetto agli standard e sicuramente molto di più rispetto a quanto visto lunedì sera a Vercelli con il Sestri Levante dove si è pagato a carissimo prezzo un black out prolungato che ha messo i giallorossi con le spalle al muro. Fuori da ogni frase fatta in caso di risultato positivo al "Nespoli" si può ancora coltivare qualche speranza di salvezza diretta, altrimenti sarà una lotta per agguantare i playout perché si rimetterebbero in corsa anche i galluresi e la bagarre sarà davvero "sanguinosa". Ecco perché dovrà essere disputata una gara di sacrificio ma al contempo di raziocinio e lucidità, evitando ogni passaggio a vuoto perché, al di là del momentaccio che stanno passando gli avversari, l’Olbia ha le possibilità di far male, con il talento un po’ appannato in questa stagione, di Daniele Ragatzu ma anche con Andrea Bianchimano, bomber sinora a secco ma è sempre opportuno non "destare il can che dorme". Diverse le soluzioni di formazione per il tecnico leopardiano con le maggiori incertezze a metà campo dove Morrone potrebbe affiancare Raparo con lo spostamento di Carpani a sinistra, sempre confermando Lipari e Sbaffo alle spalle di Melchiorri con un under, probabilmente Veltri, nel reparto difensivo. Potrebbe però ritrovare spazio anche Fiorini, recentemente relegato in panchina.

Ribadiamo però che, in simili contesti, sarà l’atteggiamento il fattore determinante più che la tecnica fine a se stessa. Infine un plauso particolarissimo ai sei-tifosi-sei che si sono messi, di buon’ora, in viaggio per Olbia: nelle precedenti tre trasferte nell’isola (bilancio due pareggi ed una sconfitta) mai si era raggiunto un numero così cospicuo. Ai tre supporters storici assolutamente immancabili ed immarcescibili con tanto di striscione al seguito, si sono aggiunti altrettanti giovanissimi del gruppo Ultras, a testimoniare la vicinanza di tutti i sostenitori alla squadra. Grande motivo in più per "regalargli" un viaggio di ritorno meno pesante.

Andrea Verdolini