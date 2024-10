Secondo successo di fila per i fanesi. Il Sassoferrato colpisce a freddo. Ma il Sant’Orso vince in rimonta

Sant’ORSO

SANT’ORSO: Fiorelli, Grandicelli, Rovinelli, De Angelis, Fontana, Mattioli, Bastianoni (45’ st Tonucci), Palazzi (20’ st Moschella), Luchetti (44’ st Gianpaoli), Muratori, Saurro (35’ st Tinti). All. Vergoni.

SASSOFERRATO GENGA: Masci, Morettini (30’ st Moratti), Imperio, Rossini, Paulizzi, Luppi, Santinelli, Arcaleni (29’ st Tolu), Ricci (4’ st Piermattei), Paoletti, Federici. All. Favorini.

Arbitro: Cerullini di Macerata

Reti: 3’ pt Paoletti, 35’ pt Mattioli, 44’ st Gianpaoli.

Vittoria in rimonta del Sant’Orso, che conquista il secondo successo consecutivo in campionato. In avvio di gara è subito vantaggio per il Sassoferrato, grazie alla rete di Paoletti che dopo 3 minuti riprende una respinta di Fiorelli e la ribadisce in rete. La squadra fanese, però, non accusa il colpo e gioca un buon calcio con belle verticalizzazioni e buoni spunti sulle fasce. Il pareggio arriva da calcio d’angolo, poco dopo la mezzora, quando Bastianoni pennella per Mattioli che di testa trafigge l’incolpevole Masci. La ripresa riparte subito con una clamorosa palla goal che Bastianoni non riesce a sfruttare. Il Sassoferrato si vede in avanti solo con qualche lancio, senza creare vere occasioni da rete. I ragazzi di mister Vergoni spingono sull’acceleratore e fioccano le incursioni in area di rigore. ll goal della vittoria arriva proprio all’ultimo minuto, quando Gianpaoli, appena entrato, insacca su un ottimo cross del solito Bastianoni. È tripudio rossoblù per questo importante successo e per la consapevolezza di aver ritrovato entusiasmo e tanta voglia di crescere.

Giancarlo Tommasi