Cremonese, Sampdoria occasione per invertire la rotta

La sfida di lusso con la Sampdoria deve rilanciare le ambizioni della Cremonese e riportare ai grigiorossi il successo necessario per ritrovare fiducia e convinzione (dopo troppi alti e bassi). Questo, in estrema sintesi, Castagnetti e compagni sono chiamati non solo a riassaporare la gioia dei tre punti, ma anche per riconquistare il sostegno del pubblico dello “Zini”, apertamente deluso dalle ultime altalenanti prestazioni dei suoi beniamini.

I blucerchiati, dal canto loro, hanno affidato a mister Semplici il compito di guidare finalmente la Samp sulla strada giusta e, a parte la secca sconfitta in Coppa Italia, sembra che l’ex Coda ed i suoi nuovi compagni stiano facendo intravedere segnali interessanti sia come solidità difensiva che come organizzazione di gioco.

Certo, una compagine che in avanti possiede una coppia-gol come quella composta da Coda e Tutino può e deve fare la differenza con qualsiasi avversario ed anche per questo mister Stroppa sta chiedendo ai suoi giocatori la massima attenzione per riuscire a fronteggiare le bocche di fuoco blucerchiate.

Il tecnico lodigiano partirà ancora una volta dal collaudato trio difensivo (Antov, Ravanelli e Bianchetti) davanti a Fulignati, mentre, per il centrocampo e il reparto avanzato, toccherà proprio all’allenatore scegliere tra le diverse opzioni a sua disposizione. Una volta di più sono soprattutto due i ruoli che richiamano l’interesse visto che, da una parte, è tutto da definire il giocatore (Buonaiuto o Vandeputte?) che affiancherà Castagnetti e Collocolo in mezzo al campo, mentre, dall’altra, Vazquez, che rimane favorito per una maglia in avanti, deve ancora scoprire chi sarà il suo compagno in attacco (Nasti o De Luca?).

Al di là dei singoli interpreti, comunque, quello che deve emergere nella delicata sfida interna con la Sampdoria è lo spirito di tutta la squadra grigiorossa. Un gruppo che deve lottare con orgoglio, unito e compatto, per tornare a mettere in mostra sul campo tutto il suo valore e continuare così a credere nella possibilità di “fare ugualmente qualcosa di importante” in questa stagione (che pure si è messa del tutto in salita) come mister Stroppa chiede ai suoi giocatori sin dal suo ritorno a Cremona.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Sernicola; Vazquez, Nasti. All: Stroppa. Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Bellemo, Ricci, Benedetti, Ioannou; Tutino, Coda. All: Semplici.

La partita si giocherà domenica 22 dicembre alle ore 17.15 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.